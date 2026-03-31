राजा रघुवंशी का 'पुनर्जन्म'? हनीमून हत्याकांड के शिकार इंदौर के कारोबारी के परिवार में गूंजी किलकारी, नवजात को दिया वही नाम

सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप (Photo Credits: X\@thenewsdrill)

इंदौर: मेघालय में हनीमून (Meghalaya Honeymoon) के दौरान सनसनीखेज हत्या के शिकार हुए इंदौर (Indore) के कारोबारी राजा रघुवंशी (Raja Raghuvanshi) के परिवार में खुशियों ने दस्तक दी है. राजा के बड़े भाई सचिन (Sachin) के घर रविवार को एक पुत्र का जन्म हुआ है. शोकाकुल परिवार इस नवजात को राजा का 'पुनर्जन्म' (Rebirth) मान रहा है और भावनात्मक रूप से इस बच्चे को खोए हुए बेटे की वापसी के रूप में देख रहा है.

परिवार का पुनर्जन्म पर विश्वास एक खास संयोग और धार्मिक भविष्यवाणी पर आधारित है. राजा के बड़े भाई सचिन के अनुसार, कामाख्या मंदिर के एक पुजारी ने राजा की मृत्यु के बाद 13वें दिन की रस्म के दौरान भविष्यवाणी की थी कि राजा का अकाल मरण हुआ है, इसलिए वह परिवार में वापस लौटेगा.

सचिन ने समय के एक अद्भुत संयोग का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया, "राजा की मृत्यु एकादशी तिथि को दोपहर करीब 2:40 बजे हुई थी, और इस बच्चे का जन्म भी उसी तिथि को दोपहर लगभग 2:42 बजे हुआ.' इस समयगत समानता ने परिवार की आस्था को और गहरा कर दिया है. यह भी पढ़ें: Raja Raghuvanshi Murder Case: हनीमून मर्डर केस में नया मोड़, राजा रघुवंशी की बहन पर हत्या का मुकदमा, वायरल पोस्ट बनी मुसीबत

भावुक हुआ परिवार

राजा की मां उमा रघुवंशी ने नवजात के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को साझा करते हुए कहा कि महीनों के दुख के बाद इस जन्म ने परिवार को बड़ी राहत दी है. उन्होंने कहा, "जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की इच्छा थी. जब हम उसे 'राजा' कहकर पुकारते हैं, तो वह हमारी ओर ऐसे देखता है जैसे वह हमें पहले से पहचानता हो.' यह भी पढ़ें: Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में "बहन से रिश्ता खत्म तो पिंडदान क्यों नहीं करते", भाई विपिन का आरोप- सोनम के परिवार ने छिपाई सच्चाई

क्या था पूरा मामला?

यह दुखद मामला 23 मई, 2025 का है, जब राजा रघुवंशी की मेघालय के वेइसावडोंग फॉल्स के पास बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कई दिनों बाद उनका शव बरामद हुआ था, जिसके बाद एक हाई-प्रोफाइल जांच शुरू हुई. मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.

सितंबर 2025 में पुलिस ने विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पांचों आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल मामला अदालत में है, लेकिन इस नए जन्म ने पीड़ित परिवार को जीने की एक नई उम्मीद दी है.