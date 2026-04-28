PM Modi Plays Football: सिक्किम के गंगटोक में पीएम मोदी ने युवाओं के साथ खेला फुटबॉल, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

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PM Modi Plays Football: सिक्किम के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की सुबह एक बेहद अनौपचारिक और ऊर्जावान अंदाज में शुरू की. गंगटोक की सुहावनी सुबह में प्रधानमंत्री अचानक स्थानीय युवाओं के एक समूह के बीच पहुंचे और उनके साथ फुटबॉल खेली. इस दौरान पीएम न केवल युवाओं के साथ मैदान पर दौड़ते नजर आए, बल्कि उन्होंने फुटबॉल पर 'किक' लगाकर खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया.

"युवा दोस्तों के साथ फुटबॉल से बेहतर कुछ नहीं"

प्रधानमंत्री ने इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, "गंगटोक की एक सुहावनी सुबह में सिक्किम के अपने युवा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जैसा कुछ भी नहीं है. इन युवाओं के साथ फुटबॉल का यह सत्र वाकई में बेहद ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक रहा." तस्वीरों में प्रधानमंत्री पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहने हुए बच्चों के साथ बातचीत करते और खेल का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं.

गंगटोक में पीएम मोदी ने खेला फुटबॉल

A football morning in Gangtok! We learnt, we played, we celebrated and above everything else, we enjoyed the game…. pic.twitter.com/rZ0jLey5u7 — Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026

सिक्किम राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह

प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने के 50 वर्ष पूरे कर रहा है. पीएम मोदी गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले 'सिक्किम राज्यत्व के 50वें वर्ष' (Golden Jubilee) के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए हैं. सोमवार को उनके आगमन पर स्थानीय लोगों और विभिन्न समुदायों ने पारंपरिक नृत्यों और वाद्य यंत्रों के साथ उनका भव्य स्वागत किया था.

4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

खेल के मैदान से ऊर्जा का संदेश देने के बाद, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम विकास योजनाओं पर केंद्रित है. वे पालजोर स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और सिक्किम को करीब 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बुनियादी ढांचा और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं.

प्रमुख विकास कार्यों का उद्घाटन

प्रधानमंत्री यांगंग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर और चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्टता विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, तीस्ता नदी पर दो नए स्टील मेहराब पुलों (Arch Bridges) की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. प्रधानमंत्री का यह दौरा सिक्किम की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के संगम को प्रदर्शित कर रहा है.