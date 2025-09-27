Amrit Bharat Express: सूरत और बरहामपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलने से यात्री खुश, जताया PM मोदी का आभार

सूरत, 27 सितंबर : गुजरात के उधना (सूरत) और ओडिशा के बरहामपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) की शुरुआत हो चुकी है. ट्रेन यात्रियों ने नई सुविधा से लैस अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर सूरत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) मौजूद रहे.

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए दोनों राज्यों के बीच किफायती और आरामदायक संपर्क बनाने और प्रमुख आर्थिक जिलों को जोड़ने की कोशिश की गई है. ट्रेन यात्रियों का कहना है कि दीवाली और छुट्टियों में ओडिशा जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. उन्होंने नई सुविधा से लैस अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया. माधव प्रधान ने आईएएनएस से कहा कि सूरत से बरहामपुर जाना पहले मुश्किल था, क्योंकि ट्रेन सीधे बरहामपुर तक नहीं जाती थी. अब अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने से फायदा होगा.

अजय दुबे ने कहा, "जो ट्रेन शुरू हुई है, यह बेहद अच्छा फैसला है. इससे पहले ट्रेनों में भारी भीड़ रहती थी, लेकिन नई ट्रेन शुरू होने से भीड़ कम होगी और लोगों को सफर में सुविधा होगी." कैलाश साईं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से अब उन्हें अपने घर आने-जाने में सुविधा होगी. इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को सूरत पहुंचे और उधना रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली. उनके साथ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उधना रेलवे स्टेशन का भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नवनिर्माण हो रहा है. सूरत एक तेजी से विकसित होने वाला शहर है और यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण देशभर के लोग काम करने के लिए आते हैं. यहां टेक्सटाइल और डायमंड सेंटर हैं. यहां से ट्रेन की डिमांड बहुत होती है.