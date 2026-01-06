Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई में कल 7 घंटे नहीं आएगा पानी, सिडको ने खारघर और तलोजा समेत इन इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट; चेक डिटेल्स

(Photo Credits ANI)

Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई के इलाके में रहने वाले नागरिकों के लिए कल का दिन परेशानी भरा हो सकता है, शहर और औद्योगिक विकास निगम (CIDCO) ने कल, 7 जनवरी 2026 (बुधवार) को शहर के प्रमुख क्षेत्रों में 7 घंटे के पानी की कटौती की घोषणा की है. यह निर्णय साई गांव के पास हेटवणे पाइपलाइन (Hetavane Pipeline) पर आपातकालीन मरम्मत कार्य के चलते लिया गया है.

सुबह 9 से शाम 4 बजे तक नहीं आएगा पानी

सिडको द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना और सोशल मीडिया (X) पोस्ट के अनुसार, जलापूर्ति कल सुबह 9:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी. मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शाम 6:00 बजे से जलापूर्ति धीरे-धीरे बहाल की जाएगी, हालांकि शुरुआत में दबाव कम रहने की संभावना है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut Update: मुंबई में पानी की किल्लत, कम प्रेशर के चलते 22 से 26 दिसंबर तक कई इलाकों में आपूर्ति रहेगी प्रभावित; चेक डिटेल्स

प्रभावित होने वाले प्रमुख इलाके

सिडको ने स्पष्ट किया है कि पाइपलाइन मरम्मत के कारण निम्नलिखित नोड्स में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी:

खारघर (Kharghar)

तलोजा (Taloja)

उलवे (Ulwe)

द्रोणागिरी (Dronagiri)

प्रशासन ने इन क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे आज ही पर्याप्त पानी जमा कर लें और कल पानी का उपयोग अत्यंत सावधानी और संयम के साथ करें.

एक महीने में दूसरी कटौती

गौरतलब है कि पिछले एक महीने के भीतर नवी मुंबई में यह दूसरी बड़ी पानी की कटौती है. इससे पहले 19 दिसंबर को कलमबोली, करंजडे और न्यू पनवेल जैसे इलाकों में मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत के कारण 8 घंटे का शटडाउन लिया गया था.बार-बार हो रही पाइपलाइन मरम्मत ने बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर भी सवाल खड़े किए हैं.

आगामी चुनावों के बीच बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान

यह जल कटौती ऐसे समय में हो रही है जब नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. 28 वार्डों की 111 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में करीब 9.48 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव के माहौल के बीच पानी जैसी आवश्यक सेवाओं में व्यवधान नागरिकों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है.

हालांकि प्रशासन का कहना है कि भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं या लीकेज से बचने के लिए यह आपातकालीन मरम्मत कार्य अनिवार्य है।