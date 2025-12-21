Mumbai Water Cut Update: मुंबई में पानी की किल्लत, कम प्रेशर के चलते 22 से 26 दिसंबर तक कई इलाकों में आपूर्ति रहेगी प्रभावित; चेक डिटेल्स

Mumbai Water Cut Update: मुंबई में कम प्रेशर के चलते 22 से 26 दिसंबर तक शहर के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अनुसार, G नार्थ, K ईस्ट और H ईस्ट वार्ड के कुछ क्षेत्रों में 22 दिसंबर सुबह 10 बजे से 26 दिसंबर रात 1 बजे तक पानी की आपूर्ति कम दबाव वाली रहेगी. इस दौरान नियमित आपूर्ति समय में भी बदलाव होगा, क्योंकि मेट्रो लाइन 7A परियोजना के तहत 2400 मिलीमीटर व्यास वाली अपर वैतरणा मुख्य जल पाइपलाइन के डायवर्जन के बाद क्रॉस-कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है.
प्रभावित क्षेत्र और समय
G North वार्ड:
धारावी सुबह की पानी आपूर्ति के अंतर्गत धारावी लूप रोड, ए.के.जी. नगर, जैस्मिन मिल रोड, माटुंगा कामगार कॉलोनी, संत रोहिदास रोड, 60 फीट रोड, 90 फीट रोड, संत काक्कैया रोड, एम.पी. नगर ढोरवाडा और महात्मा गांधी रोड शामिल हैं. जहां नियमित आपूर्ति सुबह 4 बजे से 12 बजे तक होती है, वहां सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पानी कम दबाव के साथ मिलेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut News: मुंबई के 17 वार्डों में आज सुबह 10 बजे के बाद पहले की तरह आएगा पानी! मरम्मत कार्य के चलते हुई थी 15% कटौती की घोषणा
धारावी शाम की आपूर्ति वाले क्षेत्र जैसे धारावी मेन रोड, गणेश मंदिर रोड, दिलीप कदम रोड, जैस्मिन मिल रोड, महिम जंक्शन और ए.के.जी. नगर में नियमित समय शाम 4 बजे से 9 बजे तक है, जबकि कम दबाव वाली आपूर्ति शाम 5 बजे से 10 बजे तक रहेगी.
K East वार्ड
कबीर नगर, बामनवाड़ा, पारसीवाड़ा, एयरपोर्ट एरिया, तरुण भारत कॉलोनी, इस्लामपुरा, देउलवाड़ी और P&T कॉलोनी में नियमित आपूर्ति दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक होती है, वहीं इसी समय कम दबाव वाली आपूर्ति रहेगी. कोल्ड डोंगरी, जूनि पुलिस गली, विजय नगर (सहार रोड) और मोगरपड़ा में नियमित आपूर्ति शाम 5 बजे से 10 बजे तक होती है, वहां भी इसी समय पानी कम दबाव वाला मिलेगा.
H East वार्ड
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) सहित मोतीलाल नगर में नियमित आपूर्ति रात 10 बजे से 11:40 बजे तक होती है, वहां भी यही समय कम दबाव वाला रहेगा प्रभात कॉलोनी, TPS-3, अग्रिपड़ा, कालिना, CST रोड, हंसभुगरा रोड, विद्यापीठ, CST रोड के दक्षिणी भाग, यशवंत नगर, सुंदर नगर, कोलीवारी विलेज, तीन बंगला, शांतिकल कॉम्प्लेक्स, पटेल कॉम्प्लेक्स, गोलिबार रोड, खार सबवे से खेरवाड़ी, नवापड़ा, बह्रम नगर, ए.के. रोड और सरकारी कॉलोनी बांद्रा (पूर्व) में नियमित आपूर्ति सुबह 3:30 बजे से 9 बजे तक होती है, वहां भी 23 से 25 दिसंबर तक सुबह 3:30 बजे से 9 बजे तक कम दबाव वाली आपूर्ति रहेगी.
निवासियों के लिए सलाह
BMC ने इन वार्डों के निवासियों से अपील की है कि वे आवश्यकतानुसार पानी स्टोर करें और मरम्मत के दौरान पानी का सीमित उपयोग करें. साथ ही, आगामी दिनों में पानी पीने से पहले उबालने और फ़िल्टर करने की सलाह दी गई है.