Mumbai Water Cut News: मुंबई के 17 वार्डों में आज सुबह 10 बजे के बाद पहले की तरह आएगा पानी! मरम्मत कार्य के चलते हुई थी 15% कटौती की घोषणा

(Photo Credits Pixabay)

Mumbai Water Cut News: मुंबई के 17 वार्डों में मरम्मत कार्य के कारण लागू की गई 15 प्रतिशत पानी की कटौती आज, मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. इसके साथ ही सभी प्रभावित इलाकों में पहले की तरह नियमित और सुचारु जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी.

सोमवार सुबह 10 बजे से पानी की कटौती

सोमवार को भांडुप जल शोधन केंद्र को पानी की आपूर्ति करने वाली तानसा जल पाइपलाइन के प्रतिस्थापन कार्य के चलते बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने एहतियातन 17 वार्डों में 15 प्रतिशत पानी कटौती लागू की थी.बीएमसी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह कटौती अस्थायी है और मरम्मत कार्य पूरा होते ही जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी.

इन इलाकों में पानी की हुई थी कटौती

बीएमसी के मुताबिक, इस कटौती का असर दक्षिण मुंबई के A, C, D, G दक्षिण और G उत्तर डिवीजनों में देखने को मिला। इसके अलावा पूर्वी उपनगरों के N, L और S डिवीजन तथा पश्चिमी उपनगरों के H पूर्व, H पश्चिम, K पूर्व, K पश्चिम, P दक्षिण, P उत्तर, R दक्षिण, R उत्तर और R मध्य डिवीजनों में भी जलापूर्ति प्रभावित रही.

नागरिकों के लिए सलाह

बीएमसी ने नागरिकों को जानकारी दी है कि जलापूर्ति आज सुबह 10 बजे के बाद सामान्य हो जाएगी। हालांकि, पाइपलाइन में पानी का दबाव पूरी तरह से सामान्य होने में एक से दो दिन का समय लग सकता है. इस दौरान कुछ इलाकों में कम दबाव के साथ पानी मिलने की संभावना बनी रह सकती है.