अक्षय खन्ना के डांस में दिखी विनोद खन्ना की झलक, इंटरनेट पर पुराना वीडियो शेयर पिता को कॉपी करने आरोप, देखें वीडियो
अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना (Photo: X|@Ashwathama_a| X@thakurbjpdelhi)

अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) रिलीज हो चुकी है और इस फिल में उनके नेगेटिव किरदार की खूब तारीफ़ हो रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय के किरदार ने रणबीर सिंह को भी ढक दिया है. यही नहीं इन्टरनेट पर अक्षय का डांस भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उनके डांस की तुलना उनके पिता विनोद खन्ना (Vinod Khanna) से की जा रही है. फिल्म धुरंधर में अक्षय का एक अरबी बलोची गाने में डांस एंट्री है. जिसमें वो डांस करते हुए दिख दे रहे हैं, इस डांस को विनोद खन्ना के 1989 में लाहौर के एक कॉन्सर्ट में डांस से जोड़कर देखा जा रहा है. वीडियो में विनोद खन्ना अक्षय की तरह ही डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसलिए लोगों का कहना है कि फिल्म धुरंधर में अक्षय ने अपने पिता विनोद खन्ना को कॉपी किया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: AIIMS भोपाल में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर मोहित चौहान स्टेज से लड़खड़ाकर गिरे, शो कुछ समय के लिए रोकना पड़ा

विनोद खन्ना की कॉपी नहीं बलोची झूमर डांस किया है अक्षय ने

लेकिन अगर बलोची डांस स्टाइल की बात की जाए तो वहां पर लोकल झूमर डांस करते हैं. जैसे कि विनोद खन्ना 1989 के वीडियो में लाहौर में बलोची डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उसी तरह अक्षय खन्ना का फिल्म में किरदार रहमान बलोच का है और वो फिल्म में अपने किरदार के अनुसार बलोच डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

1989 में लाहौर के एक कॉन्सर्ट में विनोद खन्ना रेखा के साथ बलोच डांस करते हुए

फिल्म धुरंधर में बलोची डांस करते अक्षय

बता दें कि फ़िल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की भूमिका निभाई है जिसकी इस वक़्त हर ओर चर्चा हो रही है. रहमान बलोच बहुत ही खतरनाक डकैत था. साल 2006 में अपनी गिरफ्तारी के बाद रहमान बलोच ने खुद कबूल किया था कि वो अपनी मां की हत्या समेत 79 वारदातों में शामिल था. हालांकि उसकी गिरफ्तारी के कोई सबूत नहीं हैं.