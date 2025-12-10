VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी यात्री, RPF जवान ने बचाई जान, भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला: VIDEO

The woman fell while trying to board a moving train (Credit-@nedricknews)

Bhagalpur News: बिहार (Bihar) के भागलपुर (Bhagalpur) रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में नीचे गिरने लगी और इसी दौरान एक आरपीएफ एएसआई दौड़कर महिला की जान बचा ली.मौके पर मौजूद आरपीएफ (RPF ) जवान की तेज़ कार्रवाई का वीडियो तेजी से (Social Media) पर फैल रहा है.जानकारी के मुताबिक आरपीएफ (RPF) पोस्ट भागलपुर में तैनात ASI (Assistant Sub-Inspector) संजीव कुमार झा प्लेटफॉर्म पर रूटीन (Round) कर रहे थे. उसी दौरान उनकी नज़र किउल–मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के पास एक महिला पर पड़ी, जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी.

अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे की ओर फिसलने लगी.इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से फिसलकर गिरी 14 वर्षीय लड़की, GRP कांस्टेबल ने फ़रिश्ता बनकर बचाई जान; देखें वीडियो

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला

ट्रैक में गिरने से खींचकर बचाई जान

महिला के गिरते ही एएसआई (ASI) झा तेज़ी से उसकी ओर भागे और तुरंत उसे पकड़कर प्लेटफॉर्म (Platform) की तरफ खींच लिया. ट्रेन की तेज़ रफ्तार के कारण खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन जवान की तत्परता ने उसकी जान बचा ली.

महिला ने जताया आभार

घटना के बाद आसपास मौजूद यात्री घबरा गए. महिला की पहचान सोनी देवी के रूप में हुई, जो कहलगांव के कालीगंज इलाके की रहने वाली हैं. उन्होंने कहा कि एएसआई (ASI) झा ने समय रहते मदद न की होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.सोनी देवी और उनके पति मनीष कुमार साह ने आरपीएफ (Railway Protection Force) को धन्यवाद देते हुए कहा कि जवान की मौजूदगी ने उनकी ज़िंदगी बचा ली.