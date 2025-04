VIDEO: मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से फिसलकर गिरी 14 वर्षीय लड़की, GRP कांस्टेबल ने फ़रिश्ता बनकर बचाई जान; देखें वीडियो

VIDEO: मध्य प्रदेश में एक 14 वर्षीय लड़की की अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर उस समय जान-जाते जाते बच गई. जब चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान वह फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई. लेकिन गनीमत रही कि ड्यूटी पर तैनात जीआरपी जवान गोविंद सिंह चौहान फरिश्ता बनकर बहादुरी दिखाते हुए तुरंत उसे खींचकर बचा लिया, जिससे लड़की की जान बच गई.

यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लड़की फिसलकर गिरती है, उस समय जवान तुरंत दौड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है. वीडियो वायरल होने के बाद यात्री जवान की सराहना कर रहे हैं. वहीं इस बहादुरी केलिए रेलवे के DGP ने जवान को सम्मानित करने का ऐलान किया है. यह भी पढ़े: VIDEO: बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी महिला, वीडियो में देखें RPF जवान ने कैसे बचाई जान

#MadhyaPradesh's In Ashok Nagar, a 14-year-old girl slipped from a moving train, GRP Jawan saved the girl's life by showing bravery, video of GRP constable's courage went viral, DGP announced a reward of Rs 10,000!! pic.twitter.com/lPIquch48z

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 1, 2025