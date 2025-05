FundKaveriEngine: क्या है 'फंड कावेरी इंजन', एक्स पर क्यों कर रहा है ट्रेंड? जानें स्वदेशी फाइटर जेट के लिए यह क्यों है जरूरी

Why 'Fund Kaveri Engine' Trending On X?: सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर अचानक एक हैशटैग #FundKaveriEngine ट्रेंड करने लगा. देखते ही देखते यह टॉप ट्रेंड बन गया. देशभर के नागरिक, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी प्रेमी एक स्वर में सरकार से अपील करने लगे कि 'कावेरी इंजन' के लिए फंडिंग को प्राथमिकता दी जाए. लोगों की इस मांग के पीछे एक ही सोच है कि आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान तभी संभव है, जब हमारे फाइटर जेट के लिए इंजन भी स्वदेशी हो. लोग चाहते हैं कि सरकार इस इंजन को मिशन मोड में फंड करे, ताकि भारत विदेशी इंजनों पर निर्भर न रहे.

#FundKaveriEngine ट्रेंड कराकर देशवासियों ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि अब सिर्फ फाइटर प्लेन ही नहीं, बल्कि पूरी तकनीक आत्मनिर्भर होनी चाहिए.

ये भी पढें: PM Modi Gujarat Visit: ‘जो सिंदूर मिटाएगा, उसका मिटना तय है’: दाहोद रैली में गरजे पीएम मोदी (Watch Video)

Modi ji please fund full family of Kaveri fighter Jet Engines and testing facilities. #FundKaveriEngine pic.twitter.com/VjpKHLL9FI

@mieknathshinde ji . Just like #Ladkibahin can you please also request to #FundKaveriEngine

While I pray & hope to see this 120kN engine before I retire we must walk before we run & in that we must #FundKaveriEngine so it matches the thrust of the GE404IN20 at least . The #KAVERI must be trialled as one of the two engines on a MIG-29 before going on the #Tejas . https://t.co/E4md1v9SW8

#FundKaveriEngine – A Call for Self-Reliance

The Kaveri Engine project was India’s dream to build an indigenous fighter jet engine ,but it’s been stalled for years.

Even today, we rely on countries like the U.S. and France for fighter jet engines.

That’s a risk to our… pic.twitter.com/Ax0aMefnDN

— Shilpa Sahu (@shilpasahu432) May 26, 2025