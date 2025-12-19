India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज़ से पहले मैदान पर वापसी करते हुए अभ्यास शुरू कर दिया है. लंबे ब्रेक के बाद टीम पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ ट्रेनिंग सेशन में जुटी नजर आई, जहां बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और फील्डिंग तीनों विभागों पर खास फोकस किया गया. कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधना, जेमिमा रोड्रिग्स समेत सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में नेट्स पर कड़ी मेहनत देखने को मिली, वहीं युवा खिलाड़ियों ने भी अपनी ऊर्जा से अभ्यास सत्र को जीवंत बना दिया. श्रीलंका सीरीज़ को लेकर टीम इंडिया पूरी तरह गंभीर दिख रही है और अभ्यास के दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खिलाड़ियों की मेहनत और जीत की भूख साफ झलकती है.

भारतीय महिला टीम की प्रैक्टिस वीडियो

