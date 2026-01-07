Jemimah Rodrigues: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज़ जेमिमा रोड्रिग्स का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जेमिमा रोड्रिग्स फिल्म इक़बाल का ‘आशाएं… खिले दिल की’ गाती हुई नज़र आ रही हैं. इस वीडियो को मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में जेमिमा बेहद सहज अंदाज़ में गाना गाती दिखाई देती हैं. उनकी मुस्कान और पॉज़िटिव एनर्जी को लेकर फैंस ने जमकर प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का मानना है कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रेरणा और आत्मविश्वास का संदेश देता है.बताया जा रहा है कि जेमिमा अक्सर ड्रेसिंग रूम और टीम एक्टिविटीज़ के दौरान गाना गाना पसंद करती हैं, और टीम के बीच उनकी यह दोस्ताना व खुशमिज़ाज इमेज उन्हें बाक़ी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो ने न सिर्फ क्रिकेट फैंस बल्कि संगीत प्रेमियों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है.

