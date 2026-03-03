भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में चहल ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक ऐसी तस्वीर साझा की है, जिसने इंटरनेट पर वैचारिक मतभेदों को जन्म दे दिया है. इस पोस्ट में एक व्यक्ति ने ऐसी टी-शर्ट पहनी है जिस पर लिखा है, "उस देश का समर्थन करें जिसमें आप रहते हैं, या उस देश में रहें जिसका आप समर्थन करते हैं." यह संदेश ऐसे समय में आया है जब दुनिया अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को देख रही है.चहल द्वारा साझा किए गए इस संदेश को वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक (Geopolitical) संकट के संदर्भ में देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्लोगन उन लोगों पर निशाना साधता है जो रहते एक देश में हैं लेकिन उनकी सहानुभूति और वफादारी वैचारिक या धार्मिक आधार पर किसी दूसरे देश के साथ होती है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस मुद्दे को लेकर दो गुटों में बंट गए हैं; कुछ लोग इसे राष्ट्रवाद का सच्चा संदेश बता रहे हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ मान रहे हैं.

अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध की तीव्रता के साथ, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विविध आबादी वाले देशों में वैचारिक विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है. चहल की यह पोस्ट इसी संवेदनशील स्थिति पर एक कड़ा प्रहार मानी जा रही है. हालांकि, चहल ने इस तस्वीर के साथ स्वयं कोई लंबा बयान नहीं दिया है, लेकिन पोस्ट का समय और विषय इसकी गहराई को दर्शाता है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)