IPL 2026: बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आने वाले आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया हैं. दरअसल बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था. मिली जानकारी के मुताबिक, बीसीसीआई ने यह कदम मौजूदा हालात की वजह से उठाया है. दरअसल बांग्लादेश में बढ़ते तनाव और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट की वजह से यह फैसला लिया गया है. इसी वजह से बीसीसीआई ने शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करने का निर्देश दिया था.

Kolkata Knight Riders have released pacer Mustafizur Rahman from their squad following a directive from the BCCI ahead of the upcoming IPL 2026.#IPL2026 #KolkataKnightRiders #MustafizurRahman #DNAUpdates a pic.twitter.com/KBjwGCFAny — DNA (@dna) January 3, 2026

