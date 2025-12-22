Yuzvendra Chahal Bought New Car: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मैदान के बाहर भी अपनी शानदार पसंद का परिचय देते हुए लग्ज़री स्पोर्ट्स कार BMW Z4 खरीदी है. करीब 88 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह प्रीमियम कन्वर्टिबल कार अपने स्टाइलिश लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. लो-स्लंग डिजाइन, शार्प बॉडी लाइन्स और एयरोडायनामिक स्ट्रक्चर वाली BMW Z4 न सिर्फ देखने में आकर्षक है, बल्कि इसका टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन बेहतरीन रफ्तार और स्मूद ड्राइविंग अनुभव भी देता है. चहल की यह नई कार उनके हाई-एंड ऑटोमोबाइल्स के शौक को दर्शाती है और उनके ऑफ-फील्ड लाइफस्टाइल में एक और खास उपलब्धि जोड़ती है.

युजवेंद्र चहल ने खरीदी नई कार

