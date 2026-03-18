Sara Ali Khan: बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए सारा अली खान से मांगा जाएगा शपथ पत्र, मंदिर समिति प्रमुख का बयान

Sara Ali Khan Asked to Submit Proof of Faith in Sanatan to Visit Badrinath and Kedarnath: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए शपथ पत्र जमा करने को कहा गया है. बद्री-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब गैर-हिंदू श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा करने के लिए एक हलफनामा देना अनिवार्य होगा. रेड ड्रेस में Sara Ali Khan ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान, एप्पल खाते हुए शेयर की स्टनिंग तस्वीरें (View Pics)

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अगर सारा अली खान सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती हैं और शपथ पत्र जमा करती हैं, तो उन्हें मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम सभी गैर-हिंदू श्रद्धालुओं पर लागू होगा.

सारा अली खान का केदारनाथ से जुड़ाव

सारा अली खान का केदारनाथ मंदिर से गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है. साल 2017 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उनका इस स्थान से जुड़ाव शुरू हुआ था, जो उनकी पहली हिंदी फिल्म भी थी. तब से वह लगभग हर साल मंदिर के कपाट खुलने के दौरान यहां दर्शन के लिए पहुंचती रही हैं.

उनकी यात्राएं आमतौर पर निजी होती हैं, जिनमें वह ट्रेकिंग या हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर तक पहुंचती हैं. करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में वह सुबह की आरती, दर्शन और पूजा में हिस्सा लेती हैं.

सोशल मीडिया पर भी दिखता है आध्यात्मिक पक्ष

सारा अली खान अपने इन धार्मिक दौरों की झलक सोशल मीडिया पर भी साझा करती हैं. इन पोस्ट में मंदिर के आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ और उनकी पूजा-अर्चना की तस्वीरें देखने को मिलती हैं. भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है. सारा अली खान का बार-बार यहां आना उनके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है.