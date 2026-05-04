Huma Qureshi Wedding: इस साल अक्टूबर में शादी के बंधन में बंध सकती हैं हुमा कुरैशी, जानें कौन हैं दूल्हे राजा?

हुमा कुरेशी रचित सिंह की शादी (File Image)

मुंबई, 4 मई: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) को लेकर फिल्म जगत में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 'महारानी' फेम हुमा कुरैशी (Maharaani Fame Huma Qureshi) अपने लंबे समय के साथी और मशहूर एक्टिंग कोच रचित सिंह (Rachit Singh) के साथ इस साल के अंत में शादी के बंधन में बंध सकती हैं. हालांकि इस जोड़े ने अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि 2026 की आखिरी तिमाही के लिए शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. इस खबर के सामने आने के बाद फैन्स भी बेसब्री से हुमा कुरैशी के दुल्हन बनने का इंतजार करने लगे हैं. यह भी पढ़ें: Kapil Sharma Threat: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फिर धमकी, कनाडा में उनके कैफे के बगल में फायरिंग, सुरक्षा पर उठे सवाल

अक्टूबर के अंत में हो सकता है विवाह समारोह

'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हुमा और रचित अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में शादी की योजना बना रहे हैं. यह शादी मुंबई में होने की उम्मीद है. खबरों की मानें तो हुमा अपनी निजी पसंद के अनुसार इसे एक भव्य आयोजन के बजाय एक अंतरंग (Intimate) समारोह रखना चाहती हैं, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होंगे. हालांकि, बाद में फिल्म इंडस्ट्री के सहयोगियों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया जा सकता है.

रिश्ते की शुरुआत और सगाई की खबरें

हुमा और रचित के रिश्ते की चर्चाएं 2025 के अंत में तब तेज हुई थीं, जब उनकी निजी सगाई की खबरें सामने आई थीं. माना जाता है कि रचित सिंह ने सितंबर 2025 में अमेरिका यात्रा के दौरान हुमा को प्रपोज किया था. हालांकि दोनों ने आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अक्सर हाई-प्रोफाइल इवेंट्स में साथ देखा गया है. हाल ही में उन्हें फिल्म 'थम्मा' की स्क्रीनिंग और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी में भी एक साथ स्पॉट किया गया था. यह भी पढ़ें: ‘King’ BTS: केपटाउन के सेट पर शाहरुख खान के साथ नजर आईं प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण; वायरल तस्वीरों ने बढ़ाया फैंस का उत्साह

कौन हैं रचित सिंह और क्या है हुमा का वर्क फ्रंट?

रचित सिंह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने-माने सेलिब्रिटी एक्टिंग कोच हैं और अपनी खुद की वर्कशॉप चलाते हैं। वहीं, हुमा कुरैशी अपने करियर के बेहतरीन दौर में हैं. वे वर्तमान में सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) के अलावा 'गुलाबी' और 'बयान' जैसी बड़ी फिल्मों पर काम कर रही हैं.

फिलहाल, हुमा या रचित की ओर से शादी की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनके प्रशंसकों को इस औपचारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार है.