Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें जंगल (Forest) के भीतर एक जलाशय के पास बाघ (Tiger) को मगरमच्छ (Crocodile) के हमले से बाल-बाल बचते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (Jim Corbett Tiger Reserve) के फील्ड डायरेक्टर साकेत बडोला (Saket Badola) ने साझा किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'जंगल के भीतर, जिंदगी पल भर में बदल जाती है.'

साकेत बडोला ने कहा कि जंगल में भविष्य केवल उसी साहस से सुरक्षित होता है, जो उस क्षण में दिखाया जाए—यह किसी की पहचान या बीते कारनामों पर निर्भर नहीं करता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला ज़ोन की बताई जा रही है, हालांकि बडोला ने स्पष्ट किया कि यह वायरल क्लिप सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया गया वीडियो है.

वीडियो में बाघ और मगरमच्छ के आमने-सामने आने का दृश्य दिखाता है कि जंगल में जीवन और अस्तित्व किस तरह किस्मत और पलों के फैसले पर टिका होता है. इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- आपने इसे कितनी खूबसूरती से समेटा है. दूसरे ने कहा है- वाकई जबरदस्त जंप-स्केयर था. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है- शानदार वीडियो और उतना ही सटीक वर्णन. एक और यूजर का मानना था कि मगरमच्छ हमला नहीं करना चाहता था, बल्कि बाघ को अपनी मौजूदगी का संकेत दे रहा था. यह भी पढ़ें: Viral Video: मगरमच्छों के झुंड के बीच घुसकर शिकार छीनने लगा तेंदुआ, खौफनाक मंजर देख दंग रह जाएंगे आप

बाघ मगरमच्छ के हमले से बचा, वीडियो हुआ वायरल

Inside the forest, life moves in a flash. Here tomorrow is just a rumour, only now is present and real. Every mistake is being punished, while every alertness rewarded. Here, every moment is a struggle, a struggle to survive. Here future is ensured only through the courage… pic.twitter.com/S8NZtTtMcb — Saket Badola (@Saket_Badola) December 15, 2025

टाइगर और मगरमच्छ की मुठभेड़ के वायरल वीडियो पर यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

How beautifully you have summarized it ❤️ — Bal Govind (@BALGOVIND74) December 15, 2025

एक्स यूजर ने कहा, यह काफी डरावना था.

True. Quite a jump scare, that. — Vandana (@Vandana61637949) December 15, 2025

X यूजर ने वायरल वीडियो को शानदार बताया.

Agree 100%. Stunning video and equally apt description. — Harish Dunakhe (@Harish_Dunakhe) December 17, 2025

मगरमच्छ ने बाघ को अपने अस्तित्व के बारे में चेतावनी दी.

Croc doesn't want to attack, but it warned the tiger of its existence. — GinnyKodi (@iamntr) December 17, 2025

