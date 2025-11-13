Viral Video: मगरमच्छों के झुंड के बीच घुसकर शिकार छीनने लगा तेंदुआ, खौफनाक मंजर देख दंग रह जाएंगे आप

मगरमच्छों से शिकार छीनने लगा तेंदुआ (Photo Credits: Facebook)

Viral Video: इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल में शेर, बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी जानवरों की हुकूमत चलती है, लेकिन पानी में रहने वाले खूंखार मगरमच्छ (Crocodile) का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह जानवर पानी में और जमीन पर बेरहमी से शिकार करने के लिए जाना जाता है. ऐसे में जब जंगल के शिकारी जानवर और पानी के दैत्य का आमना-सामना हो जाता है तो फिर नजारा काफी रोमांचक हो जाता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ (Leopard) शिकारी मगरमच्छों के झुंड के बीच दाखिल हो जाता है और उनसे शिकार छीनने की कोशिश करने लगता है.

मगरमच्छों के बीच घुसकर तेंदुआ अपनी ऐसी हिम्मत और दबदबा दिखाता है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं. फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर किया गया है, जो लोगों में सिहरन पैदा कर रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक नदी के किनारे 5 से 6 मगरमच्छ किसी जानवर का मांस नोच-नोचकर खा रहे होते हैं, तभी अचानक तेंदुआ उनके बीच पहुंच जाता है और उनके बेहद करीब जाकर वो उनसे शिकार छीनने लगता है. यह भी पढ़ें: Leopard Attack: वन विभाग के साथ पहुंचे पुलिसकर्मी पर तेंदुए ने किया हमला, लोगों में फैली दहशत, कोल्हापुर का वीडियो आया सामने: VIDEO

मगरमच्छों के बीच घुसकर शिकार छीनने लगा तेंदुआ

हालांकि शिकार पर मगरमच्छों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि तेंदुए को कुछ पल के लिए अपने दांव रोकने पड़ते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता है और उनके बीच रहकर उनके शिकार का हिस्सा खाने लगता है. उसे ऐसा करते देख मगरमच्छ कुछ करने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं. तेंदुए के हावभाव और हिम्मत को देखकर किसी भी मगरमच्छ की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती है.