Leopard Attack: वन विभाग के साथ पहुंचे पुलिसकर्मी पर तेंदुए ने किया हमला, लोगों में फैली दहशत, कोल्हापुर का वीडियो आया सामने: VIDEO

Leopard attacks policeman (Credit-@DhanshriOtari)

Leopard Attack: पिछले कई दिनों से पुणे (Pune) जिले में तेंदुए (Leopard) की दहशत देखी जा रही है. लेकिन अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर (Kolhapur) में भी तेंदुए को देखा गया और इस तेंदुए ने एक पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया.दिनदहाड़े शहर के कई इलाकों, जैसे वूडलैंड होटल, बीएसएनएल ऑफिस और महावितरण दफ्तरमें इस जंगली जानवर को घूमते देखा गया. अचानक हुई इस घटना ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया.बताया बताया जा रहा है की कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों में छिप गए. सोशल मीडिया पर साझा हुए कई वीडियो में तेंदुए को गलियों में भागते और लोगों को डर से भागते हुए देखा जा सकता है.

पुलिसकर्मी पर हमले का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @DhanshriOtari नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: झूले पर झूल रहा था बच्चा, अचानक तेंदुआ आया सामने, पुणे जिले की घटना का सीसीटीवी कैद

पुलिसकर्मी पर तेंदुए ने किया हमला

बाल बाल बचा पुलिसकर्मी

जानकारी के मुताबिक़ तेंदुआ विवेकानंद कॉलेज परिसर में पहुंच गया.जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे.उसी दौरान तेंदुए ने अचानक एक पुलिसकर्मी (Policeman) पर हमला कर दिया.हमले में पुलिसकर्मी को हल्की चोटें आईं, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की चीख-पुकार के कारण तेंदुआ वहां से भाग निकला.

शहर में फैली दहशत

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ एक मकान के संकरे हिस्से में घुसा हुआ है, जबकि वन विभाग की टीम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है. तभी तेंदुआ झपटता है और पुलिसकर्मियों की ओर दौड़ता है. यह दृश्य देख वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं. पुलिसकर्मी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई.