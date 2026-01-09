Bharat Ratna Demand For Nitish Kumar: नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उठी मांग, JDU नेता केसी त्यागी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

Bharat Ratna Demand For Nitish Kumar: जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक औपचारिक पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया है. 8 जनवरी को लिखे इस पत्र में त्यागी ने नीतीश कुमार के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान की सराहना की है. जेडीयू नेता ने तर्क दिया कि जिस तरह केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को सम्मानित किया है, उसी कड़ी में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल होना चाहिए।

के.सी. त्यागी के पत्र के मुख्य अंश

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में के.सी. त्यागी ने भावुक और तर्कपूर्ण अपील की है. उन्होंने लिखा, "30 मार्च 2024 हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है. आपके प्रयासों से उन्हें 'भारत रत्न' के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया था। स्व. चौधरी चरण सिंह एवं स्व. कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए जनहित एवं कृषक, हाशिए पर गए लोगों को संगठित कर उन्हें सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास किया गया था.

त्यागी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री के इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर वे यह निवेदन कर रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन के बचे हुए 'अनमोल रत्न' श्री नीतीश कुमार भी इस सम्मान के पूर्णतः योग्य हैं। उन्होंने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया कि पहले भी कई नायकों को जीवित रहते हुए यह सम्मान मिल चुका है.

KC त्यागी ने पीएम मोदी को लिखी चिठ्ठी

JD(U) leader K C Tyagi writes to Prime Minister Narendra Modi seeking Bharat Ratna for Bihar CM Nitish Kumar. pic.twitter.com/cEMa2bvYj6 — Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2026

नीतीश कुमार की विरासत और सुधारों का हवाला

जेडीयू नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार का शासन मॉडल, जिसे 'सुशासन' कहा जाता है, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए जाना जाता है। पिछले साल रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, पार्टी अब उनकी राजनीतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है.

त्यागी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि करोड़ों लोगों की यह इच्छा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजा जाए, ताकि आने वाला इतिहास प्रधानमंत्री मोदी के इन प्रयासों को लंबे समय तक याद रखे और सराहता रहे.

हालिया भारत रत्न सम्मान

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने समाजवादी विचारधारा के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की थी. जेडीयू इसी पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार के लिए भी इस सम्मान की मांग कर रही है। हालांकि, विपक्षी दलों ने अभी तक इस मांग पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बिहार की राजनीति में इस पत्र ने एक नई चर्चा छेड़ दी है.