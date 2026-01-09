Who is Seema Anand? 63 की उम्र में 15 साल के लड़के से मिला प्रपोजल; जानें कौन हैं S*x Educator सीमा आनंद जिनके वीडियो हो रहे वायरल

सीमा आनंद (Photo Credits: Instagram/seemaanandstorytelling)

मुंबई: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम तेजी से ट्रेंड कर रहा है—सीमा आनंद (Seema Anand). ब्रिटिश-भारतीय मूल की सेक्स एजुकेटर, माइथोलॉजिस्ट और लेखिका सीमा आनंद अपने बेबाक अंदाज और यौन शिक्षा (Sex Education) को लेकर भारतीय समाज की वर्जनाओं को तोड़ने के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में पॉडकास्टर शुभंकर मिश्रा के शो 'Unplugged with Shubhankar' में उनके इंटरव्यू के क्लिप्स वायरल होने के बाद वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. उन्होंने बताया कि 63 साल की उम्र में उन्हें एक 15 साल के लड़के ने 'बेहद अभद्र भाषा' में प्रपोज किया था. सीमा आनंद के वायरल हो रहे वीडियो के बाद लोग उनके बारे में जानने को काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या 7 मिनट 11 सेकेंड के वायरल वीडियो वाले कपल 'Marry' और 'Umair' को पाकिस्तान में किया गया गिरफ्तार? जानें सच

कौन हैं सीमा आनंद? (Seema Anand Biography)

सीमा आनंद का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वे पिछले कई दशकों से लंदन, यूनाइटेड किंगडम में रह रही हैं.

शिक्षा: उन्होंने 'नैरेटोलॉजी' (कहानियों के अध्ययन) में पीएचडी की है.

उन्होंने 'नैरेटोलॉजी' (कहानियों के अध्ययन) में पीएचडी की है. विशेषज्ञता: वे पूर्वी कामशास्त्र (Eastern Erotology), तांत्रिक दर्शन और प्राचीन भारतीय साहित्य (महाभारत, भगवद्गीता) की गहरी समझ रखती हैं.

वे पूर्वी कामशास्त्र (Eastern Erotology), तांत्रिक दर्शन और प्राचीन भारतीय साहित्य (महाभारत, भगवद्गीता) की गहरी समझ रखती हैं. पहचान: इंस्टाग्राम पर उनके 15 लाख (5 Million) से अधिक फॉलोअर्स हैं. वे प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से 'कामसूत्र' के माध्यम से आधुनिक युग में शारीरिक सुख और रिश्तों की जटिलताओं को समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं.

चर्चा में क्यों है शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट?

शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में सीमा आनंद ने कई संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि कैसे कम उम्र के लड़के अक्सर बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और इसके पीछे की मानसिकता क्या है?

प्रमुख किताबें और कार्य (Books by Seema Anand)

सीमा आनंद की कहानियां सुनाने की शैली (Storytelling) उन्हें अन्य एजुकेटर्स से अलग बनाती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं:

The Arts of Seduction (2017): यह किताब 21वीं सदी में प्राचीन भारतीय ज्ञान के आधार पर अंतरंगता और आकर्षण के बारे में है. इसमें 'इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन' (तुरंत संतुष्टि) के बजाय गहरे जुड़ाव की बात की गई है. Speak Easy: A Field Guide to Love, Longing and Intimacy (2025): उनकी यह नई किताब आधुनिक रिश्तों, जैसे कि पॉलीअमोरी और डिजिटल डेटिंग के उलझावों पर आधारित है.

सीमा आनंद का शुभंकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट यहां देखें

विवाद और सराहना

जहां एक वर्ग सीमा आनंद के काम को प्रगतिशील और सशक्त बनाने वाला मानता है, वहीं दूसरा वर्ग उन्हें 'विवादास्पद' करार देता है. शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इतने संवेदनशील विषय पर 15 साल के लड़के का उदाहरण देना नैतिक रूप से सही था. हालांकि, सीमा का तर्क है कि जब तक हम इन विषयों पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी.