Tamil Nadu: मानवता की मिसाल, आधी रात परेशान महिला ने मंगवाई चूहे मारने की दवा, ऑर्डर के बाद ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने देने से किया इनकार, पुलिस को सूचना देकर बचाई जान; VIDEO

Rat Poison Order Raises Alarm: तमिलनाडु में मानवता और सतर्कता का एक दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है. क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'ब्लिंकिट' (Blinkit) के एक डिलीवरी एजेंट ने अपनी सूझबूझ से एक महिला को कथित तौर पर आत्महत्या करने से बचा लिया। जे. विग्नेश नामक इस एजेंट ने न केवल आधी रात को जहरीले पदार्थ की डिलीवरी करने से मना किया, बल्कि समय रहते पुलिस को भी सूचित किया.

एजेंट की सतर्कता

घटना 8-9 जनवरी की दरमियानी रात की है, जब विग्नेश अपनी नाइट शिफ्ट में थे. उन्हें ब्लिंकिट ऐप के जरिए चूहे मारने की दवा (Rat Poison) का एक ऑर्डर मिला। जब वे बताए गए पते पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ऑर्डर लेने आई युवती काफी परेशान थी और लगातार रो रही थी. युवती की मानसिक स्थिति को देखकर विग्नेश को तुरंत अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने उसी समय फैसला लिया कि वे यह सामान उसे नहीं सौंपेंगे.

डिलीवरी रद्द कर पुलिस को किया अलर्ट

विग्नेश ने तुरंत डिलीवरी कैंसिल कर दी और सामान लेकर वहां से चले गए. इसके तुरंत बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और संभावित आत्महत्या के खतरे की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की काउंसलिंग की और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। महिला की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुलिस ने उसकी पहचान उजागर नहीं की है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना के बाद विग्नेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विग्नेश कहते हैं, "आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ बड़ा हासिल किया है. मेरा काम ऑर्डर पहुँचाना है, लेकिन किसी की जान लेना नहीं। एक इंसान की जान मेरे डिलीवरी टारगेट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

देखें वीडियो

In Tamil Nadu, a Blinkit delivery guy REFUSED to DELIVER RAT POISON at midnight after noticing that the woman who had ordered it was crying and distressed. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/6IcFiexauY — Dr Ranjan (@AAPforNewIndia) January 8, 2026

क्विक-कॉमर्स ऐप्स पर सुरक्षा और नियमों की बहस

इस घटना ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों की बिक्री पर दोबारा बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि देर रात ऐसे हानिकारक उत्पादों की डिलीवरी पर विशेष नियम या चेतावनी तंत्र होना चाहिए.

सोशल मीडिया पर हजारों लोग विग्नेश के साहस और सहानुभूति की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि डिलीवरी पार्टनर्स अक्सर लोगों के निजी जीवन के संकट के समय उनके सबसे करीब होते हैं, ऐसे में विग्नेश ने एक जागरूक नागरिक का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है.