Maduro Ganesha Watch: वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हाल ही में तब सुर्खियों में आ गए जब उनकी कलाई पर पहनी गई एक ऐसी घड़ी की तस्वीर वायरल हुई, जिसके डायल पर भगवान गणेश की आकृति नजर आ रही थी. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और दुनिया भर में भारतीय समुदाय ने इस पर खास दिलचस्पी दिखाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मादुरो ने यह घड़ी एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान पहनी थी. कई यूज़र्स ने इसे उनके भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ाव के संकेत के रूप में देखा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वे लंबे समय से भारतीय आध्यात्मिक गुरुओं और भारतीय परंपराओं में रुचि दिखाते रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर जहाँ प्रशंसा और जिज्ञासा दोनों देखने को मिलीं, वहीं कई लोगों ने इसे सांस्कृतिक सद्भाव और सम्मान का प्रतीक बताया. खास बात यह है कि गणेश जी को बाधा-हर्ता और शुभ शुरुआत के देवता माना जाता है, जिस वजह से इस घड़ी का प्रतीकात्मक महत्व भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

Maduro’s Ganesha Watch Sparks Fresh Buzz Around His India Spiritual Connect. Venezuelan President Nicolás Maduro has once again drawn attention for his visible association with Hindu symbolism after images surfaced showing him wearing a luxury wristwatch featuring Lord Ganesha.… pic.twitter.com/sVT3bMRdT8 — The Brief India (@TheBrief_India) January 7, 2026

