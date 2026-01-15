Dolly Chaiwala's Journey From Viral Icon To Entrepreneur: सोशल मीडिया पर मशहूर डॉली चायवाला यानी सुनील पाटिल अब सिर्फ एक चाय बेचने वाले नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुके हैं. आज यानी 15 जनवरी को उन्होंने अपने शहर नागपुर में अपनी पहली फ्रेंचाइज़ आउटलेट की शुरुआत की. इस दुकान का नाम “डॉली की टपरी” रखा गया है. डॉली चायवाला को दुनियाभर में तब पहचान मिली थी जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को चाय पिलाई थी. इसके बाद उनका वीडियो वायरल हुआ और उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई. डॉली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 15 जनवरी को उनका सपना पूरा हो गया. उनकी इस नई शुरुआत को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है.

डॉली चायवाला ने नागपुर में अपना पहला फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला

View this post on Instagram A post shared by Dolly Ki Tapri Nagpur (@dolly_ki_tapri_nagpur)

