प्रीमियम टेक ब्रांड वनप्लस ने भारतीय बाजार में अपने टैबलेट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए OnePlus Pad Go 2 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। 17 दिसंबर को हुई घोषणा के बाद, आज यानी 18 दिसंबर 2025 से यह टैबलेट बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है. कंपनी ने इसे मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा है, जो न केवल शानदार डिस्प्ले बल्कि दमदार बैटरी बैकअप और पहली बार 5G कनेक्टिविटी का विकल्प भी प्रदान करता है.

शानदार डिस्प्ले और डिजाइन

OnePlus Pad Go 2 में 12.1-इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 2800 × 1980 पिक्सल रेजोल्यूशन (2.8K) के साथ आता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7:5 एस्पेक्ट रेशियो है, जिसे कंपनी 'ReadFit' कहती है. यह पढ़ने और उत्पादकता से जुड़े कार्यों के लिए अधिक वर्टिकल स्पेस देता है. यह टैबलेट शैडो ब्लैक (Shadow Black) और लैवेंडर ड्रिफ्ट (Lavender Drift) जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध है.

OnePlus Pad Go 2 Sale Begins Today in India

We’re live from the Rise as One event- get ready to witness power in its rawest form! The #OnePlus15R and #OnePlusPadGo2 launch in T-5 minutes. Missed the venue? Catch it live here: https://t.co/PWZI3lnnnA — OnePlus India (@OnePlus_IN) December 17, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)