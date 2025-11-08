Indians Kidnapped in Mali: पश्चिम अफ्रीकी देश माली से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां अल-कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों ने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है. यह घटना पश्चिम माली के कोबरी इलाके की है, जहां भारतीय इंजीनियर बिजलीकरण परियोजना पर काम कर रहे थे. गुरुवार, 6 नवंबर को हथियारबंद हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर उन्हें अगवा कर लिया. फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है. अपहरण के बाद कंपनी ने बाकी भारतीय कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से राजधानी बमाको भेज दिया है. माली में 2021 से सैन्य शासन है और वहां आतंकी हिंसा लगातार बढ़ रही है. स्थानीय सुरक्षाबलों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर अपहृत भारतीयों की तलाश शुरू कर दी है.

ये भी पढें: US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन का असर, 40 एयरपोर्ट पर हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, देर से पहुंच रही फ्लाइट

माली में अल-कायदा और आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकवादियों ने 5 भारतीयों का अपहरण किया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)