Indians Kidnapped in Mali: पश्चिम अफ्रीकी देश माली से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां अल-कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों ने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है. यह घटना पश्चिम माली के कोबरी इलाके की है, जहां भारतीय इंजीनियर बिजलीकरण परियोजना पर काम कर रहे थे. गुरुवार, 6 नवंबर को हथियारबंद हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर उन्हें अगवा कर लिया. फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है. अपहरण के बाद कंपनी ने बाकी भारतीय कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से राजधानी बमाको भेज दिया है. माली में 2021 से सैन्य शासन है और वहां आतंकी हिंसा लगातार बढ़ रही है. स्थानीय सुरक्षाबलों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर अपहृत भारतीयों की तलाश शुरू कर दी है.

🚨 5 Indians kidnapped in Mali Five Indians working on an electrification project have been kidnapped near Kobri in western Mali, where al-Qaida and ISIS-linked groups are active Their employer has evacuated other Indian staff to Bamako Mali is under military rule since 2021.… pic.twitter.com/T9nb6hia94 — Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 8, 2025

