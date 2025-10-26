Elon Musk की कंपनी xAI ने अपने Grok Companion सीरीज में नया AI असिस्टेंट पेश किया है. इसे नाम दिया गया है ‘Mika’, जो एक महिला एनीमे कैरेक्टर है और मॉडर्न, स्टाइलिश कपड़ों में दिखाई देती है. Mika, Valentine, Ani, Rudi और Bad Rudi जैसे अन्य Grok Companions के साथ यूजर्स की बातचीत को और मजेदार और इंटरेक्टिव बनाएगी. हालांकि, यह फीचर फिलहाल Android यूजर्स और फ्री अकाउंट वाले लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में xAI इसे और लोगों के लिए खोल सकती है.

इसके साथ ही, xAI ने Grok Imagine की 42 मिनट लंबी वीडियो जनरेशन क्षमता भी दिखाई, जो यूजर्स को लंबी और क्रिएटिव वीडियो बनाने की सुविधा देती है. Mika के लॉन्च के साथ, xAI अपने AI असिस्टेंट को और आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

xAI ने लॉन्च किया नया Grok Companion ‘Mika’

Introducing Mika, the newest Grok Companion. Video made using Grok Imagine. https://t.co/LU5SdIJ2Sm — xAI (@xai) October 25, 2025

