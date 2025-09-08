तुर्की ने एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, समेत कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तक पहुंच सीमित कर दी है. साइबर सुरक्षा और इंटरनेट प्रशासन पर नज़र रखने वाले एक गैर-सरकारी संगठन, नेटब्लॉक्स के अनुसार, तुर्की में कई नेटवर्क पर एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप बैन कर दिया है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल सीएचपी ने पुलिस द्वारा इस्तांबुल मुख्यालय की नाकाबंदी के बाद रैलियों का आह्वान किया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: बसें, मेट्रो और स्कूल बंद! Hong Kong में 170 किलोमीटर की दूरी से गुजरा तूफान 'Tapah', थम गई शहर की रफ्तार
तुर्की में कई नेटवर्क X, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुए बैन
BREAKING 🚨 Access to X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, and WhatsApp has been restricted in Turkey across multiple networks, as the main opposition CHP calls for rallies after police blockaded its Istanbul headquarters:
NetBlocks
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 7, 2025
