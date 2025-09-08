VIDEO: बसें, मेट्रो और स्कूल बंद! Hong Kong में 170 किलोमीटर की दूरी से गुजरा तूफान 'Tapah', थम गई शहर की रफ्तार

Photo- @iCyclone/X

Hong Kong Typhoon Tapah: हांगकांग में सोमवार सुबह हालात आम दिनों से अलग दिखे, यहां तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण स्कूल और कई दफ्तर बंद (School Closed) करने पड़े. उष्णकटिबंधीय तूफान 'तपाह' 170 किलोमीटर की दूरी से गुजरा और इस आर्थिक केंद्र पर अपना असर दिखाया. तेज हवाओं और लगातार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी. मौसम विभाग (IMD) ने 'टाइफून सिग्नल नंबर 8 (Typhoon Signal No. 8)' जारी किया है, जिसे तीसरी सबसे ऊंची चेतावनी माना जाता है. अधिकारियों के अनुसार, यह अलर्ट सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा. इसके चलते फेरी, बस और ट्राम सेवाएं रोक दी गईं, जबकि मेट्रो ट्रेनें भी लंबे अंतराल पर चलाई जा रही हैं.

हांगकांग हवाई अड्डे (Hong Kong Airport) के पास 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि झोंकों की गति 151 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई. इन हालात में कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

ये भी पढें: Hong Kong Announces Squad For Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप के लिए हांगकांग ने किया अपनी स्क्वाड का ऐलान, बाबर हयात को मिली बड़ी जिम्मेदारी

'तापह' के लिए हांगकांग की तैयारी का दृश्य

Live: View of Hong Kong as it braces for Tropical Cyclone Tapah #CGTNonsite #Typhoon #Tapah made landfall over Taishan in southern China's Guangdong Province at 8:50 a.m. Beijing time, and it is expected to move away from Hong Kong gradually. https://t.co/WCRmMh4BoG — CGTN (@CGTNOfficial) September 8, 2025

किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं

हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है. शहर की सड़कें अपेक्षाकृत शांत थीं और भूस्खलन या भीषण बाढ़ (Landslide or Flood) की कोई खबर नहीं है. हांगकांग के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि चेतावनी का स्तर कम होने पर भी स्कूल पूरे दिन बंद रहेंगे.

जारी किया गया 'एम्बर रेनस्टॉर्म सिग्नल'

सोमवार सुबह लगभग 4:55 बजे 'एम्बर रेनस्टॉर्म सिग्नल (Amber Rainstorm Signal)' भी जारी किया गया, जो बारिश की तीव्रता का सबसे कम स्तर है. स्थानीय मौसम वेधशाला ने बताया कि सुबह 8:50 बजे तूफान चीन के ग्वांगडोंग प्रांत (Guangdong Province) के ताइशान क्षेत्र में पहुंचा और अब धीरे-धीरे हांगकांग से दूर जा रहा है.

शेन्जेन में एहतियात के तौर पर स्कूल बंद

दूसरी ओर, पड़ोसी शहर शेन्जेन में भी एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं. फिलहाल, प्रशासन लोगों से घरों के अंदर रहने और स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है.