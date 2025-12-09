TIME CEO of the Year 2025: नील मोहन कौन हैं? भारतीय मूल के बॉस बने 'सीईओ ऑफ द ईयर', टाइम मैगजीन ने दिया सम्मान

TIME CEO of the Year 2025: टाइम मैगजीन ने इस साल YouTube के CEO नील मोहन को 'CEO ऑफ द ईयर 2025' के सम्मान से नवाजा है. 2023 में पद संभालने के बाद से ही मोहन ने प्लेटफॉर्म को नए दौर में ले जाने का काम किया है. टाइम ने उन्हें ऐसी शख्सियत बताया है जो दुनिया की डिजिटल संस्कृति को आकार दे रही है. मैगजीन ने उनकी भूमिका को संस्कृति के माली की तरह बताया, जिसके प्रयासों से पूरी दुनिया की डिजिटल पसंद बदल रही है.

नील मोहन को TIME का CEO ऑफ़ द ईयर नामित किया गया

This @TIME award is really for the incredible community of @YouTubeCreators, artists and partners and the @YouTube and @Google teams who have made the platform such a success for 20 years. — Neal Mohan (@nealmohan) December 8, 2025

कौन हैं नील मोहन?

नील मोहन का जन्म 1973 में मिशिगन के ऐन आर्बर में हुआ था. तमिल परिवार होने के बावजूद उनका बचपन भारत में भी बीता, जब उनके माता-पिता उन्हें लेकर लखनऊ आ गए थे. यहीं उन्होंने हिंदी और संस्कृत सीखी. मोहन अक्सर कहते हैं कि संस्कृत की नियमबद्ध संरचना ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दिशा में सोचने की प्रेरणा दी. इसके बाद वे और उनके भाई उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका लौट गए, जहां उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और MBA किया.

YouTube में नेतृत्व का सफर

नील मोहन ने करियर की शुरुआत कंसल्टिंग से की थी. बाद में वे NetGravity नाम की डिजिटल एड स्टार्टअप से जुड़े, जिसे DoubleClick ने अधिग्रहित किया. इसी कंपनी के साथ वे आगे जुड़े रहे और 2007 में Google द्वारा DoubleClick के 3.1 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण के वक्त मोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसी दौरान उनकी नजदीकी Susan Wojcicki से बढ़ी, जिन्होंने बाद में YouTube की CEO रहते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ा. कैंसर उपचार के दौरान Wojcicki का मोहन पर भरोसा और जिम्मेदारियां बढ़ीं और 2023 में वे YouTube के CEO बने.

फैसलों से मिली नई पहचान

मोहन के नेतृत्व में YouTube ने 2021 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चैनल सस्पेंशन से जुड़े मुकदमे को 2025 में सुलझा लिया. यह मामला 24.5 मिलियन डॉलर में निपटा, जिसमें से बड़ी राशि एक गैर-लाभकारी संस्था को दी गई.

पर्सनल लाइफ

नील मोहन अपनी पत्नी हेमा सरीन मोहन और तीन बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में रहते हैं. उनके परिवार का एक दुखद हिस्सा यह भी है कि उनके भाई अनुज की 30 साल की उम्र में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी.