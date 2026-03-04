X Revenue Sharing Update: AI से बने युद्ध संबंधी कंटेंट पर लेबल न लगाने पर 90 दिनों के लिए सस्पेंड होगा रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम

X प्लेटफॉर्म लोगो, एलन मस्क (Photo Credits: Wikimedia Commons)

X Revenue Sharing Update: सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म X ने कंटेंट की प्रमाणिकता बनाए रखने और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए अपनी 'क्रिएटर रेवेन्यू शेयरिंग' नीतियों (Revenue‑Sharing Programme) में बड़ा बदलाव किया है. अब यदि कोई क्रिएटर युद्ध या सशस्त्र संघर्ष से संबंधित AI-जेनरेटेड वीडियो साझा करता है और उसमें AI के उपयोग का स्पष्ट खुलासा (disclosure) नहीं करता है, तो उसे 90 दिनों के लिए रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया जाएगा. यदि कोई क्रिएटर दोबारा ऐसा करता है, तो उसे स्थायी रूप से इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा. यह भी पढ़ें: भारत में X पर अश्लील कंटेंट बैन: एलन मस्क के प्लेटफॉर्म के फैसले पर यूजर्स की मीम्स के जरिए तीखी प्रतिक्रिया

कंटेंट की सत्यता पर जोर

X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने कहा कि आज के दौर में AI तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि लोगों को भ्रमित करने वाला कंटेंट बनाना बेहद आसान है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म पर 'कम्युनिटी नोट्स' या जनरेटिव AI टूल के मेटाडेटा से पहचाने गए पोस्ट को सीधे फ्लैग किया जाएगा. प्लेटफॉर्म ने पहले ही कंटेंट को चिह्नित करने के लिए 'मेड विद AI' (Made with AI) लेबल की सुविधा शुरू की है, ताकि यूजर्स यह समझ सकें कि वीडियो या इमेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बनाई गई है.

प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक का नया रिकॉर्ड

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान-इजरायल और खाड़ी देशों के बीच जारी सैन्य तनाव के कारण X पर ट्रैफिक ने सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है. एलन मस्क और निकिता बियर ने हाल ही में पुष्टि की थी कि प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं के आदान-प्रदान में भारी वृद्धि देखी गई है. बियर ने यह भी चेतावनी दी थी कि 'ओपनक्लॉ' (OpenClaw) जैसे AI प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने से स्पैम में इजाफा हुआ है, जिसके चलते ईमेल, iMessage और फोन कॉल्स के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसी के मद्देनजर कंपनी ने स्पैम और ऑटोमेशन को रोकने के लिए नए तकनीकी उपाय लागू किए हैं. यह भी पढ़ें: भारत में X पर अश्लील कंटेंट बैन? एलन मस्क के प्लेटफॉर्म पर एडल्ट वीडियो को लेकर यूजर्स के दावे

एलन मस्क की कुल संपत्ति में ऐतिहासिक इजाफा

इसी बीच, एलन मस्क की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया है. स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा उनकी AI फर्म 'xAI' के अधिग्रहण के बाद मस्क की कुल संपत्ति 800 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मस्क की संपत्ति अब लगभग 852 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज (281 बिलियन डॉलर) से काफी आगे खड़ा करती है. इस विलय से कंपनी का संयुक्त मूल्यांकन 1.25 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है, जिससे मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति में करीब 84 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है.