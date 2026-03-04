India vs England, ICC T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Date And Time: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल कल यानी 5 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह नॉकआउट मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: South Africa vs New Zealand T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

भारत ने सुपर-8 चरण में तीन मुकाबले खेले, जिसमें उसे एकमात्र हार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ झेलनी पड़ी. वहीं इंग्लैंड ने सुपर-8 में अपने सभी मुकाबले जीतकर शानदार लय दिखाई है. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं. विराट कोहली के बल्ले से 21 मैचों में 38.11 की औसत और 135 की स्ट्राइक रेट से 648 रन निकले हैं. वहीं हार्दिक पांड्या ने 20 मैचों में 148.38 की स्ट्राइक रेट से 414 रन बनाए हैं और 24.78 की औसत से 19 विकेट भी चटकाए हैं. वरुण चक्रवर्ती ने पांच पारियों में 9.85 की शानदार औसत से 14 विकेट लिए हैं.

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG T20I Head To Head Record)

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें 17 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 12 मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किए हैं. टी20 इंटरनेशनल में पिछली पांच भिड़ंत की बात करें तो चार मुकाबले भारत ने जीते हैं और एक में इंग्लैंड को सफलता मिली है.

टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें पांच बार आमने-सामने आ चुकी हैं. इनमें से तीन मुकाबले भारत ने जीते हैं, जबकि दो मैच इंग्लैंड के नाम रहे हैं. आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें भारत ने 68 रन से जीत दर्ज की थी. हालांकि 2022 के विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया था.

IND vs ENG 2nd Semi-Final 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: भारत बनाम इंग्लैंड

स्टेडियम: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

मैच की तारीख: 5 मार्च 2026 (07:00 PM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): JioHotstar

टीवी प्रसारण: Star Sports Network पर उपलब्ध होगा

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs ENG T20 World Cup 2nd Semi-Final Date And Venue)

भारत में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs ENG T20 World Cup 2nd Semi-Final Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस बड़े मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch IND vs ENG T20 World Cup 2nd Semi-Final Live Streaming In India)

भारत और इंग्लैंड के बीच इस सेमीफाइनल मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs ENG 2nd Semi-Final Playing Prediction)

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल सॉल्ट, बेन डकेट, सैम करन, लियम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, रिहान अहमद, जेमी ओवर्टन और ल्यूक वुड.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.