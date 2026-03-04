मिडिल ईस्ट संकट पर स्पेन और अमेरिका में तनातनी, प्रधानमंत्री सांचेज ने हमलों को बताया 'रूसी रूलेट', ट्रंप ने स्पेन से व्यापारिक संबंध तोड़ने की दी धमकी

पेड्रो सांचेज (Photo Credits: File Image)

मैड्रिड: मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दरारें भी गहरी होती जा रही हैं. स्पेन के प्रधानमंत्री (Spanish Prime Minister) पेड्रो सांचेज (Pedro Sanchez) ने बुधवार को ईरान पर हो रहे अमेरिका और इजरायल समर्थित हमलों (US-Israel Led Attack) के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह संघर्ष दुनिया भर में बड़ी आपदाओं को जन्म दे सकता है. सांचेज ने अपने संबोधन में कहा, 'आप लाखों लोगों की नियति के साथ 'रूसी रूलेट' नहीं खेल सकते. स्पेन सरकार का रुख स्पष्ट है—युद्ध को 'ना'. हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो दुनिया के लिए हानिकारक हो.' यह भी पढ़ें: Mojtaba Khamenei Iran's Next Supreme Leader: खामेनेई के निधन के बाद बेटे मोजतबा खामेनेई को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया

ट्रंप की कड़ी चेतावनी: स्पेन से संबंध काटने के संकेत

वहीं, वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. जर्मन चांसलर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेट को निर्देश दिया है कि वे स्पेन के साथ सभी व्यापारिक लेनदेन रोक दें. ट्रंप ने स्पेन के रुख को "भयानक" (terrible) करार दिया, जबकि जर्मनी के सहयोग की सराहना की. उन्होंने यूके (UK) के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर की है.

ईरान के हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को बुरी तरह नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा, 'ईरान के पास अब कोई हवाई सुरक्षा तंत्र नहीं बचा है. उनकी मिसाइल क्षमताएं काफी कम हो गई हैं और उनके पास कोई पता लगाने की सुविधा (detection facilities) भी नहीं बची है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 'बुरी ताकतों' के रूप में संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि उन्हें आगे और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा. यह भी पढ़ें: US-Israel-Iran War: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का दावा, ट्रंप नहीं चाहते लंबा युद्ध चले, लक्ष्य सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना

स्पेन का कड़ा कदम और ईरान की स्थिति

स्पेन पहले ही अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर की गई बमबारी को 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'अवैध' बता चुका है. इस विरोध स्वरूप, स्पेन ने अमेरिकी विमानों को तेहरान के खिलाफ हमले में दक्षिणी स्पेन के नौसैनिक और हवाई अड्डों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है.

दूसरी ओर, ईरान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार, दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं. तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना स्थल पर तीन दिवसीय विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम यात्रा (funeral procession) की घोषणा की जाएगी.