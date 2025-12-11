दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया की Starlink की वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात, मीटिंग के बाद Elon Musk का बड़ा बयान, सेवा देने को लेकर कही ये बात

(Photo Credits Scindia- WB)

Starlink VP Meets Minister Scindia in Delhi: दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और Starlink की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर की मुलाकात ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं पर एक बार फिर चर्चा बढ़ा दी है. मुलाकात के तुरंत बाद सिंधिया ने ड्रेयर के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे खुद एलन मस्क ने भी रीपोस्ट किया. इससे अटकलें लग रही हैं कि भारत Starlink को मंजूरी देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है.

बैठक में सैटेलाइट इंटरनेट विस्तार पर चर्चा

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि Starlink की वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस ऑपरेशंस लॉरेन ड्रेयर और सीनियर लीडरशिप टीम से मिलकर खुशी हुई. बैठक में भारत में सैटेलाइट-आधारित लास्ट-माइल एक्सेस को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई. इसका उद्देश्य देश के दूरदराज़ और कठिन क्षेत्रों तक विश्वसनीय हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है. यह भी पढ़े: Elon Musk की xAI ने लॉन्च किया नया Grok Companion ‘Mika’, यूजर्स को मिलेगा एनीमे स्टाइल AI असिस्टेंट; जानें इसकी खासियत

सिंधिया का पोस्ट

A pleasure to meet @LaurenDreyer, Vice President of @Starlink Business Operations (SpaceX) and the senior leadership team to discuss advancing satellite-based last-mile access across India. As we work to advance PM @narendramodi ji’s vision of a digitally empowered India,… pic.twitter.com/oKXAnIGVIK — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 10, 2025

एलन मस्क का बड़ा बयान

इस महत्वपूर्ण चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने रीट्वीट किया—

“Looking forward to serving India with @Starlink!”

(भारत में Starlink सेवा देने को उत्सुक हूं!)

एलन मस्क का पोस्ट

Looking forward to serving India with @Starlink! https://t.co/RdfY0KQHN2 — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2025

डिजिटल इंडिया के विज़न को मिलेगा नया बल

भारत में यह सेवा शुरू होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट अहम भूमिका निभाएगा. इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों तक तेज़ और स्थायी इंटरनेट पहुंच सकेगा, जिससे डिजिटल समावेशन और व्यापक विकास की गति तेज होगी