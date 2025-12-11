Mumbai BMC Elections 2025 Date: मुंबई में बीएमसी चुनाव 15 जनवरी के बाद किसी भी समय! EC जल्द कर सकता है तारीखों का ऐलान

Mumbai BMC Elections 2025 Date: मुंबई मेंबृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है. मतदाता और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अब बेसब्री से तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, मुंबई और आसपास के महानगर पालिकाओं में चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जा सकती हैं.

15 जनवरी के बाद चुनाव संभव

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत चुनाव आयोग मुंबई में BMC चुनाव में अब देरी नहीं करना चाहता. ऐसे में चुनाव आयोग 15 जनवरी के बाद किसी भी समय चुनाव करवा सकता है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से महाराष्ट्र के सभी नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं में 31 जनवरी से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़े: Shinde on Mumbai Water Demand: मुंबई में पानी का संकट होगा ख़त्म! BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा वादा

15 दिसंबर को हो सकता है तारीखों का ऐलान!

कहा जा रहा है कि नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर को समाप्त हो रहा हैं. चुनाव आयोग उसके अगले ही दिन यानी 15 दिसंबर को चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है. वहीं, इससे पहले चुनाव आयोग ने जिन जिलों में चुनाव होने हैं, उन जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है.

2017 के बाद BMC में चुनाव नहीं हुए

पिछला BMC चुनाव 2017 में हुआ था. इसके बाद BMC की सत्ता उद्धव गुट के हाथों में रही। लेकिन समय पर चुनाव न होने की वजह से वर्तमान में BMC के सभी कामकाज बीएमसी कमिश्नर देख रहे हैं. मुंबई में BMC की कुल 227 सीटें हैं. जिस पर चुनाव होना हैं. फिलहाल इक्छुक उम्मीदार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने अपने वार्ड में चुनाव की तैयारियों में जूट गये हैं.