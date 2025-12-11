Mumbai Metro Ticket: टिकट के लिए लाइन लगाने की झंझट खत्म! मुंबई मेट्रो 2A और 7 के लिए QR-कोड टिकटिंग अब 14 से अधिक ऐप्स पर उपलब्ध

Metro Extension | ANI

Mumbai Metro Ticket: महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मुंबई में लगातार मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, ताकि शहर की ट्रैफिक समस्या कम हो सके और लोग बिना जाम में फंसे, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा कर सकें. इसी कड़ी में, MMMOCL ने मुंबई मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा और सफर को और आसान बनाने के लिए मेट्रो लाइन 2A और 7 के लिए QR-कोड टिकटिंग अब 14 से अधिक लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स पर उपलब्ध है.

ONDC के माध्यम से यह सब हुआ संभव

यह पहल Open Network for Digital Commerce (ONDC) के माध्यम से संभव हुई है और इसका उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने किया. यानी अब मुंबई मेट्रो से यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री को टिकट के लिए कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. बल्कि उन्हें डिजिटल माध्यम से टिकट बड़े ही आसानी से मिल सकेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 8: बढ़ेगी सुविधा, घटेगा समय! मुंबई-नवी मुंबई मेट्रो लाइन 8 का प्लान तैयार, दोनों एअरपोर्ट 30 मिनट में जुड़ेंगे

QR टिकटिंग अब 14+ ऐप्स पर उपलब्ध

MMMOCL के अनुसार, यात्री अब मेट्रो टिकट निम्न ऐप्स के माध्यम से बुक कर सकते हैं: Confirmtkt, EaseMyTrip, Highway Delite, Ixigo Trains, Miles n Kilometres (Telegram), Navi UPI, OneTicket, Redbus, RedRail, Tripozo, Tummoc, Vodafone Idea, WhatsApp (via Pelocal) और Yatri Railways. MMMOCL की तरफ से कहा गया कि भविष्य में Paytm, Uber और Rapido जैसी अन्य प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होने की संभावना है.

मुंबई वन ऐप की सफलता के बाद डिजिटल विस्तार

MMMOCL के अनुसार “यह विस्तार Mumbai One ऐप, भारत के पहले कॉमन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, की सफलता के बाद किया गया है. दो महीने में इस ऐप को 3.78 लाख से अधिक डाउनलोड मिले हैं. ONDC-आधारित प्रणाली डिजिटल टिकटिंग को सरल बनाएगी, कतारों को कम करेगी और यात्रियों को उनकी पसंदीदा बुकिंग ऐप चुनने की सुविधा देगी,

ज्यादा भीड़ वाले मेट्रो लाइन को लाभ

लाइन 2A और 7, जो वर्तमान में लगभग 3.5 लाख यात्रियों को दैनिक आधार पर सेवा देती हैं, को इस डिजिटल इकोसिस्टम से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. जैसे ही लाइन 2B और 9 का 37 किमी अतिरिक्त नेटवर्क खुलने वाला है, अधिकारियों ने कहा कि QR-आधारित प्रणाली टिकटिंग को और अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाएगी.