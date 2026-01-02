Motorola Signature का भारत में धकामा, 7 जनवरी को होगा लॉन्च; जानें अनुमानित कीमत, स्पेसिफिकेशंस और प्रमुख फीचर्स

(Photo Credits @motorolaindia)

Motorola Signature Launch in India on January 7, 2026: स्मार्टफोन जगत में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मोटोरोला इंडिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 7 जनवरी 2026 को भारत में अपनी नई 'सिग्नेचर' (Signature) सीरीज लॉन्च करेगा. कंपनी ने सोशल मीडिया और फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए इस प्रीमियम हैंडसेट की झलक पेश की है. "Signature Class is Coming" टैगलाइन के साथ पेश किया जाने वाला यह फोन न केवल अपने पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स, बल्कि अपने अनोखे फैब्रिक-फिनिश रियर पैनल और स्लीक डिजाइन के लिए भी चर्चा में है.

स्नैपड्रैगन 8 जेन 5

लीक्स और गीकबेंच (Geekbench) लिस्टिंग के अनुसार, मोटोरोला सिग्नेचर दुनिया के सबसे शक्तिशाली चिपसेट्स में से एक, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 द्वारा संचालित होगा. बेहतर ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 829 GPU दिया गया है. मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाने के लिए फोन में 16GB तक की रैम और लेटेस्ट Android 16 पर आधारित 'Hello UI' मिलने की उम्मीद है. यह कॉम्बिनेशन इसे गेमिंग और भारी एआई टास्क के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. यह भी पढ़े: Motorola ‘World’s Slimmest’ Phone in India Soon: मोटोरोला जल्द ही भारत में ‘दुनिया का सबसे पतला’ MIL-810 प्रमाणित मिलिट्री ग्रेड फोन लॉन्च करेगा, पढ़े सभी डिटेल

Motorola Signature का भारत में करेगा धकामा

Among the familiar, distinction becomes its own kind of power. Comment ⭐ if you agree!#Motorola #SignatureClassComingSoon pic.twitter.com/hy6FOxYtec — Motorola India (@motorolaindia) January 1, 2026

डिस्प्ले और कैमरा

स्मार्टफोन में 6.7 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 120Hz या 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए मोटोरोला ने इसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस का संकेत दिया है, जो आमतौर पर महंगे फ्लैगशिप मॉडल्स में ही मिलता है.

रियर कैमरा: 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप (संभावित सोनी लायटिया सेंसर और OIS के साथ)।

सेल्फी कैमरा: 32MP या 50MP का फ्रंट-फेसिंग शूटर.

डिजाइन: एक फ्लैट डिस्प्ले, अल्ट्रा-स्लिम बेजल्स और बाएं किनारे पर एक अतिरिक्त कस्टमाइज़ेबल 'AI बटन'

मजबूती और अन्य फीचर्स

प्रीमियम लुक के साथ-साथ यह फोन काफी मजबूत भी होगा। इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन और धूल व पानी से सुरक्षा के लिए IP69 रेटिंग मिल सकती है. कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.4, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल होंगे. कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि यह फोन स्टाइलस (Stylus) सपोर्ट के साथ आ सकता है, जो इसे बिजनेस यूजर्स के लिए आकर्षक बनाएगा.

कीमत और उपलब्धता

मोटोरोला सिग्नेचर को भारत में कार्बन (Carbon) और मार्टिनी ऑलिव (Martini Olive) जैसे प्रीमियम रंगों में पेश किया जा सकता है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी शुरुआती कीमत ₹44,999 के आसपास हो सकती है. यह फोन सीधे तौर पर अपकमिंग वनप्लस 15R और रियलमी की फ्लैगशिप सीरीज को टक्कर देगा.