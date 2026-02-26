NVIDIA Shares Soar 4 Percent: रिकॉर्ड 215.9 बिलियन डॉलर के सालाना राजस्व के बाद शेयरों में 4% का उछाल

NVIDIA Share Price: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान 4% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है. यह उछाल कंपनी द्वारा घोषित वित्त वर्ष 2026 के शानदार तिमाही और वार्षिक नतीजों के बाद आया है. मजबूत एआई मांग के कारण एनवीडिया ने न केवल राजस्व के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि भविष्य के विकास के लिए निवेशकों का भरोसा भी मजबूत किया है.

तिमाही प्रदर्शन में रिकॉर्ड वृद्धि

25 जनवरी, 2026 को समाप्त हुई तिमाही के लिए एनवीडिया ने 68.1 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है. यह पिछली तिमाही की तुलना में 20% और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 73% की भारी वृद्धि दर्शाता है. कंपनी के डेटा सेंटर बिजनेस में आई तेजी को इस सफलता का मुख्य कारण माना जा रहा है.

वित्त वर्ष 2026 का वार्षिक लेखा-जोखा

पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो एनवीडिया का कुल राजस्व 65% बढ़कर 215.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. कंपनी की लाभप्रदता भी काफी मजबूत रही है. तिमाही के लिए GAAP ग्रॉस मार्जिन 75.0% रहा, जबकि नॉन-GAAP ग्रॉस मार्जिन 75.2% दर्ज किया गया. यह आंकड़े बताते हैं कि कंपनी अपनी लागतों पर नियंत्रण रखते हुए उच्च मार्जिन वाले एआई चिप्स की बिक्री में सफल रही है.

प्रति शेयर आय (EPS) और निवेशकों का भरोसा

कंपनी ने प्रति शेयर आय के मामले में भी बेहतर प्रदर्शन किया है. चौथी तिमाही के लिए GAAP अर्निंग पर डाइल्यूटेड शेयर 1.76 डॉलर रही, जबकि नॉन-GAAP अर्निंग 1.62 डॉलर दर्ज की गई. पूरे वित्त वर्ष के लिए GAAP EPS 4.90 डॉलर और नॉन-GAAP EPS 4.77 डॉलर रहा. इन नतीजों ने एनवीडिया के विकास पथ (Growth Trajectory) को लेकर बाजार की उम्मीदों को और पुख्ता कर दिया है.

एआई मांग का भविष्य

एनवीडिया की इस सफलता के पीछे दुनिया भर में जनरेटिव एआई और बड़े भाषा मॉडल (LLMs) के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) की अभूतपूर्व मांग है. तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे कंपनियाँ और सरकारें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएंगी, एनवीडिया की बाजार में पकड़ और भी मजबूत होती जाएगी.