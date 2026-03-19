Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई और आपके शहर में आज का ताजा भाव

Gold | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, March 19, 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई. भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 19 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. कीमतें इस सप्ताह के शुरुआत में पहुंचे अपने उच्चतम रिकॉर्ड स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, आभूषणों के लिए मानक माने जाने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा दाम

देश के विभिन्न महानगरों में स्थानीय करों और मेकिंग चार्जेस के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. आज के प्रमुख रेट्स इस प्रकार हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 18, 2026: उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली, मुंबई सहित बड़े शहरों में क्या हैं 24K और 22K सोने के रेट, जानें आज का ताज़ा भाव

शहर 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली INR 1,58,240 INR 1,45,060 मुंबई INR 1,58,090 INR 1,44,910 चेन्नई INR 1,59,810 INR 1,46,490 कोलकाता INR 1,58,090 INR 1,44,910 बेंगलुरु INR 1,58,090 INR 1,44,910 जयपुर INR 1,58,240 INR 1,45,060 लखनऊ INR 1,58,240 INR 1,45,060 अहमदाबाद INR 1,57,460 INR 1,44,340

(नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और श्रीनगर में भी कीमतें दिल्ली के समान ही बनी हुई हैं.)

कीमतों में उछाल के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में इस भारी उछाल के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े वैश्विक कारण हैं. पहला, पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव, जिसने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित किया है. दूसरा, अमेरिकी डॉलर की मजबूती में आई गिरावट. जब डॉलर कमजोर होता है, तो निवेशक सोने को एक 'सेफ हेवन' एसेट के रूप में देखते हैं.

वैश्विक बाजार और घरेलू वायदा बाजार का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) ने 2,950 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर लिया है. वैश्विक स्तर पर महंगाई के आंकड़ों में कमी के संकेतों के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक लगा सकता है. इस स्थिति में सोना निवेश के लिए अधिक आकर्षक हो जाता है.

घरेलू मोर्चे पर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं. इसी का सीधा असर भारत के खुदरा बाजारों (Retail Market) में देखने को मिल रहा है.

निवेशकों के लिए सुझाव

बाजार में आई इस अप्रत्याशित तेजी के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में फिलहाल बड़ी गिरावट के आसार कम हैं. शादी-ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव आने पर ही कीमतों में स्थिरता या मामूली सुधार की उम्मीद की जा सकती है.