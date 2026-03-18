Gold Rate Today, March 18, 2026: उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली, मुंबई सहित बड़े शहरों में क्या हैं 24K और 22K सोने के रेट, जानें आज का ताज़ा भाव

Gold Rate Today, March 18, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 18 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई तेजी के चलते घरेलू स्तर पर भी सोने के दाम में हल्की बढ़त देखी गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत उछलकर 1,58,240 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, आभूषणों के लिए मानक माने जाने वाले 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमत 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय करों और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है.  यह भी पढ़े:  Silver Rate Today, March 18, 2026: चांदी की कीमतों में उछाल, 18 मार्च को दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में क्या हैं दाम? जानें ताज़ा अपडेट

शहर 24K सोने का भाव (INR) 22K सोने का भाव (INR)
दिल्ली 1,58,240 1,45,060
मुंबई 1,58,090 1,44,910
चेन्नई 1,59,810 1,46,490
कोलकाता 1,58,090 1,44,910
बेंगलुरु 1,58,090 1,44,910
जयपुर/लखनऊ 1,58,240 1,45,060
अहमदाबाद 1,57,460 1,44,340

वैश्विक बाजार में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में इस भारी उछाल के पीछे दो मुख्य कारण हैं. पहला, पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव, जिसके कारण निवेशक शेयर बाजार के बजाय सोने को एक सुरक्षित विकल्प (Safe-haven asset) के रूप में देख रहे हैं. दूसरा, अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी ने भी वैश्विक स्तर पर बुलियन मार्केट को मजबूती दी है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) ने 2,950 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार कर लिया है. इसका सीधा असर भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी देखा गया, जहां अप्रैल डिलीवरी के लिए सोना रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा है.

आर्थिक परिदृश्य और निवेशकों का रुख

हाल ही में आए अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से संकेत मिले हैं कि मुद्रास्फीति (Inflation) की रफ्तार कम हो रही है. इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक लगा सकता है. जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों का आकर्षण बढ़ जाता है.

भारतीय बाजार में शादी-ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन निवेश के नजरिए से सोना अभी भी पहली पसंद बना हुआ है.