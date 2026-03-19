EID 2026: सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में ईद की खरीदारी को लेकर रौनक बढ़ी, कल मनाया जाएगा ईद-उल-फितर का त्योहार

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EID 2026: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत और बहरीन समेत तमाम खाड़ी देशों में ईद-उल-फितर का त्योहार शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. बुधवार शाम को शव्वाल (Shawwal) का चांद दिखाई न देने के कारण आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई है कि इस साल रमजान का पवित्र महीना पूरे 30 दिनों का होगा. गुरुवार, 19 मार्च रमजान का आखिरी दिन है, जिसके बाद शुक्रवार सुबह ईद की विशेष नमाज के साथ जश्न की शुरुआत होगी.

चांद न दिखने पर आधिकारिक घोषणा

सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट और खाड़ी देशों की हिलाल कमेटियों ने बुधवार शाम को चांद की तस्दीक के लिए बैठक की थी. हालांकि, किसी भी वेधशाला (Observatory) या स्थानीय स्तर पर शव्वाल का अर्धचंद्राकार चांद नजर नहीं आया. इसके बाद धार्मिक अधिकारियों ने पुष्टि की कि गुरुवार को 30वां रोजा रखा जाएगा और शुक्रवार, 20 मार्च शव्वाल महीने की पहली तारीख होगी, जो ईद का दिन है.

बाजारों में खरीदारी का जबरदस्त माहौल

ईद की तारीख तय होते ही रियाद, जेद्दा, दुबई और अबू धाबी जैसे प्रमुख शहरों के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. लोग पारंपरिक कपड़ों, इत्र, खजूर और मिठाइयों की खरीदारी में जुटे हैं. दुबई और रियाद के बड़े मॉल्स ने ईद के उपलक्ष्य में विशेष छूट और देर रात तक खरीदारी की सुविधा दी है. प्रशासन ने ईद की नमाज के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में पुख्ता इंतजाम किए हैं.

भारत में कब होगी ईद?

सऊदी अरब और खाड़ी देशों में शुक्रवार को ईद होने के बाद, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में ईद शनिवार, 21 मार्च को मनाए जाने की संभावना है. भारत में आज, गुरुवार (19 मार्च) की शाम को चांद देखा जाएगा. यदि आज भारत में चांद नजर आता है, तो यहां भी शुक्रवार को ईद मनाई जा सकती है, अन्यथा शनिवार को त्योहार मनाया जाएगा.

चार दिनों की छुट्टियों का ऐलान

सऊदी अरब और यूएई की सरकारों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए चार से पांच दिनों की लंबी छुट्टियों की घोषणा की है. इससे लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार का आनंद ले सकेंगे. यूएई में ईद की नमाज का समय सुबह 6:40 बजे (दुबई के अनुसार) तय किया गया है, जिसके लिए 900 से अधिक मस्जिदों को तैयार किया गया है.