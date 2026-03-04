South Africa vs New Zealand, T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Prediction: सेमीफाइनल के हाईवोल्टेज मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह पक्की करना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज यानी 4 मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह नॉकआउट मुकाबला है और जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: ICC T20 World Cup 2026 Semi Final Prediction: फेमस एस्ट्रोलॉजर ग्रीनस्टोन लोबो ने दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, फाइनल में इस टीम के सिर सजेगी ट्रॉफी?

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ने इस टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेली है. हालांकि आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म को देखें तो दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. प्रोटियाज टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है और ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर-8 तक हर मुकाबला जीता है. वहीं न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में एक हार का सामना करना पड़ा था, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही आई थी. ऐसे में ब्लैककैप्स इस मुकाबले में हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेंगे.

न्यूजीलैंड के लिए आत्मविश्वास की बात यह है कि टीम ने बड़े मैचों में हमेशा मजबूत चुनौती पेश की है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका की संतुलित बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है. कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया और केशव महाराज जैसे गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को दबाव में ला सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs NZ T20I Head To Head Record)

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं न्यूजीलैंड को सात मैचों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच बार आमना-सामना हुआ है और हर बार दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है. ऐसे में वर्ल्ड कप इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का दबदबा साफ नजर आता है.

ये टीम मार सकती है बाजी (SA vs NZ Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और आंकड़ों को देखते हुए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर दक्षिण अफ्रीका की मजबूत गेंदबाजी के सामने. हालांकि नॉकआउट मुकाबलों में दबाव अहम भूमिका निभाता है और न्यूजीलैंड की टीम उलटफेर करने की क्षमता रखती है. फिर भी प्रोटियाज की निरंतरता उन्हें फाइनल का टिकट दिला सकती है.

दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावना: 55%

न्यूजीलैंड की जीत की संभावना: 45%.

इस हाईवोल्टेज मुकाबले में टिम सिफर्ट, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, क्विंटन डी कॉक, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन और लुंगी एनगिडी जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. डेवाल्ड ब्रेविस और मिचेल सैंटनर के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं टिम सिफर्ट और कगिसो रबाडा के बीच की भिड़ंत भी मुकाबले पर असर डाल सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs NZ 1st Semi-Final Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलेन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी.

नोट: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.