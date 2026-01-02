Rajasthan Cold Wave: राजस्थान में शीतलहर और कोहरे से लोगों का जनजीवन प्रभावित, आंगनवाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तक छुट्टी

(Photo Credits Twitter)

Rajasthan Cold Wave: जयपुर में कड़ाके की ठंड जारी है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने 2 जनवरी से 10 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टियों की घोषणा की है. मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राजस्थान में रविवार से ठंड और बढ़ने वाली है, और राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात का तापमान गिरकर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

आंगनवाड़ी केंद्र 10 जनवरी तक बंद

उन्होंने कहा कि राज्य में शीतलहर चलेगी, जिससे कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. कड़ाके की ठंड के कारण, श्री गंगानगर में आंगनवाड़ी केंद्र 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Punjab School Closed: पंजाब में ठंड और शीतलहर का कहर, प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ाई गईं; अब इस डेट को खुलेंगे

न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस

वहीं, गुरुवार को ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, हालांकि सिरोही में सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कई शहरों में दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा था. श्री गंगानगर में इस मौसम का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि जयपुर, अलवर, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.

जयपुर और सीकर का हाल

जयपुर और सीकर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे, जिससे ठंड बढ़ गई. गुरुवार देर शाम उत्तरी जिलों में कोहरा छाने लगा, और नए साल की शुरुआत से ही ठंड और घने कोहरे के मिले-जुले असर से दिक्कतें हो रही हैं.

शुक्रवार सुबह, घने कोहरे के कारण जयपुर, भरतपुर, सीकर और दौसा समेत कई जिलों में विजिबिलिटी घटकर लगभग 50 मीटर रह गई,

जैसलमेर-उदयपुर विमान सेवा पर असर

जैसलमेर और उदयपुर में भी फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने की संभावना है और इंडिगो एयरलाइंस ने इन शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

मौसम विभाग की अपील

मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि शीतलहर और कोहरा बने रहने की उम्मीद है, खासकर राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में.

इस बीच, पिछले 24 घंटों में, पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजनों के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा 26 एमएम बारिश बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ में हुई.

गुरुवार को जयपुर और भरतपुर डिवीजनों के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हुई. इस सर्दियों की बारिश से किसानों को राहत और खुशी मिली है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह खड़ी रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है.

इस बीच, मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए डबल अलर्ट जारी किया है.

भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर सहित कई जिलों के लिए बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।