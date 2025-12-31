Punjab School Closed: पंजाब में ठंड और शीतलहर का कहर, प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ाई गईं; अब इस डेट को खुलेंगे

School Closed | File

Punjab School Closed: उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. जिससे लोगों का घर निकलना मुश्किल हो गया है. मजबूर होकर लोग शीतलहर से बचने के लिए अपने अपने घरों में ही दुबक कर बैठे हुए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य में जो स्कूल 1 जनवरी को खुलने वाले थे, उनकी छुट्टियां अब 7 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं. सभी सरकारी और निजी स्कूल 8 जनवरी से नियमित रूप से खुलेंगे.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की घोषणा

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक्स (Twitter) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों और स्कूल स्टाफ़ की सुरक्षा व सेहत सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए स्कूलों को कुछ और दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया. यह भी पढ़े: UP School Closed: यूपी में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर का कहर, प्रदेश के सभी 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद

हरियाणा में 15 जनवरी तक स्कूल बंद

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते हरियाणा में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. नई अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. बच्चों को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है. हरियाणा में स्कूल 16 जनवरी से अपनी पुरानी समय-सारिणी के अनुसार फिर से खुलेंगे.

पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे है. सुबह-शाम कोहरे और बर्फीली हवाओं के कारण जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है.