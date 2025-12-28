UP School Closed: यूपी में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर का कहर, प्रदेश के सभी 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद

School Closed | File

UP School Closed: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, जिससे लोगों का घर से बाहर आना-जाना मुश्किल हो गया है. इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को कक्षा 12वीं तक 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है, ताकि बच्चों और नागरिकों को ठंड से सुरक्षा मिल सके.

अधिकारियों को विशेष निर्देश

शीतलहर के मद्देनज़र अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहें और जरूरतमंदों के लिए हर जिले में कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही, किसी भी व्यक्ति को खुले में न सोने दिया जाए और सभी रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हो. मैदानों में घना कोहरा और कम तापमान लोगों के लिए गंभीर समस्या बन रहा है. यह भी पढ़े: Muzaffarpur School Closed: मुजफ्फरपुर में शीतलहर का प्रकोप, 1 जनवरी तक 8वीं के सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद

अन्य राज्यों में भी ठंड का असर

केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी ठंड और शीतलहर का प्रभाव जारी है. झारखंड, बिहार, पंजाब और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों ने भी कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों को दिसंबर के अंत तक तक बंद रखने का निर्णय लिया है.

घने कोहरे के चलते सड़क हादसे बढे

घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण उत्तर भारत में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. कई जगहों पर वाहन टकराने और फिसलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों के लिए जोखिम और भी अधिक बढ़ गया है. अधिकारियों ने लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी है.