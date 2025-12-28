Muzaffarpur School Closed: मुजफ्फरपुर में शीतलहर का प्रकोप, 1 जनवरी तक 8वीं के सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद

School Closed | File

Muzaffarpur School Closed: मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय कक्षा 1 से 8वीं तक 29 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेंगे. इस दौरान बच्चों को घर पर रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.

जिले में तापमान लगातार गिर रहा है

जिले में तापमान लगातार गिर रहा है और दिनभर घना कोहरा बना रहता है, जिससे आवागमन पर भी असर पड़ा है. लोग सुबह-शाम घरों से बाहर निकलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं. प्रशासन ने नागरिकों से अत्यधिक ठंड के समय घरों में ही रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

अन्य जिलों में भी ठंड बढ़ी

राज्यभर में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए अन्य जिलों में भी शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने और सड़क पर सतर्क रहने की सलाह दी है. इसके अलावा, प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों और परिवहन केंद्रों पर हीटर और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं.

अन्य राज्यों में भी ठंड बढ़ी

बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में भी ठंड बढ़ी है, जिससे आम जन जीवन प्रभावित हुआ है, क्योंकि दिन में सूरज पर्याप्त समय तक दिखाई नहीं दे रहा है और लोग काफी परेशान हैं.