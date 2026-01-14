Chandigarh Weather Today, 14 January: चंडीगढ़ में ठंड से पारा गिरा, न्यूनतम तापमान 2.8°C तक पहुंचा, शीतलहर और घने कोहरे को लेकर IMD का अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

Chandigarh Weather Today, 14 January: चंडीगढ़ और आसपास के ट्राइसिटी इलाकों (मोहाली और पंचकूला) में आज कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.8°C पर पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है. यह सामान्य से लगभग 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है. मकर संक्रांति के अवसर पर भी लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिली है और पूरा शहर शीतलहर की चपेट में है.

घने कोहरे से यातायात प्रभावित

चण्डीगढ़ मौसम- बुधवार सुबह चंडीगढ़ और पड़ोसी जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता (Visibility) 50 मीटर से भी कम रह गई। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कई ट्रेनें व उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों तक सुबह और रात के समय 'घने से बहुत घना' कोहरा छाए रहने की संभावना है. यह भी पढ़े: IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने दक्षिणी तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की

शीतलहर का 'यलो अलर्ट' जारी

IMD ने चंडीगढ़ के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी भारी गिरावट आई है. आज अधिकतम तापमान 15°C के आसपास रहने का अनुमान है। ठंडी हवाओं (Chilling Winds) की वजह से कनकनी और बढ़ गई है, जिससे दिन में भी लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए.

राहत की कब है उम्मीद?

मौसम विभाग के अनुसार, 15 जनवरी तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। हालांकि, 16 जनवरी से एक ताजा 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलेगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे शीतलहर के प्रकोप से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

प्रशासन की तैयारी और बचाव के उपाय

भीषण ठंड को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने रैन बसेरों में व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी हैं ताकि बेघर लोगों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि हृदय और सांस के रोगी सुबह की सैर से बचें और खुद को गर्म कपड़ों से पूरी तरह ढक कर रखें। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाला (Frost) कुछ फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए किसानों को खेतों में हल्की सिंचाई करने का सुझाव दिया गया है. सड़कों पर कम दृश्यता को देखते हुए पुलिस ने चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और निर्धारित गति सीमा के भीतर रहने की सख्त हिदायत दी है.