Chandigarh School Holidays: चंडीगढ़ में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, भीषण ठंड के चलते अब 13 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Chandigarh School Holidays: उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है.। जिला शिक्षा कार्यालय (DEO) ने शहर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सर्दियों की छुट्टियों को अब 13 जनवरी 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

खराब मौसम बना छुट्टियों का कारण

पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता (Visibility) काफी कम हो गई है, जिससे स्कूली बच्चों के लिए सुबह के समय घर से निकलना जोखिम भरा हो गया था. छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया. यह भी पढ़े: Cold Wave Warning: उत्तर भारत में ठंड का तांडव, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट; जानें दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम; VIDEO

इन स्कूलों पर लागू होगा आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह आदेश चंडीगढ़ के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा:

सभी सरकारी स्कूल.

सरकारी सहायता प्राप्त (Aided) स्कूल.

सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल.

स्कूल खुलने का समय और निर्देश

आदेश के मुताबिक, अब सभी स्कूल 14 जनवरी 2026 को दोबारा खुलेंगे. हालांकि, 14 जनवरी से स्कूल खुलने के बाद भी समय सारणी में बदलाव रह सकता है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि 3 जनवरी 2026 को जारी किए गए पिछले आदेशों में जो निर्देश और समय (Timings) बताए गए थे, वे ही इस विस्तारित अवधि के दौरान भी प्रभावी रहेंगे.

उत्तर भारत में शीतलहर का कहर

चंडीगढ़ ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी मौसम की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. पंजाब सरकार ने भी पहले ही राज्य के सभी स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा कर दी है. मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.