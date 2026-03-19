West Indies Women vs Australia Women, 1st T20I Live Streaming In India: वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच कल खेला जाएगा पहला टी20, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Live Streaming And Telecast Details: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 20 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. वेस्टइंडीज महिला टीम जहां घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अपनी मजबूत स्क्वाड के दम पर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: List Of IPL Winning Captains: शेन वॉर्न से लेकर रजत पाटीदार तक इन खिलाड़ियों ने दिलाई टीमों को ट्रॉफी, यहां देखें आईपीएल के इतिहास में विजेता कप्तानों की पूरी लिस्ट

वेस्टइंडीज महिला टीम का हालिया प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जहां उन्हें हाल ही में श्रीलंका महिला के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. टीम को इस मुकाबले में हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरैक की भूमिका अहम रहने वाली है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम भले ही भारत के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज हार गई हो, लेकिन उनके पास बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs WI W T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 14 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का रिकॉर्ड इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ काफी मजबूत रहा है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला के बीच पहला टी20 कब और कहां खेला जाएगा? (WI W vs AUS W 1st T20I Date And Venue)

वेस्टइंडीज महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला 20 मार्च 2026 को अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले होगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI W vs AUS W 1st T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में आधिकारिक ब्रॉडकास्टर के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच पहले टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch WI W vs AUS W 1st T20I Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI W vs AUS W 1st T20I Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेली मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर, चिनेल हेनरी, आलिया एलीन, अफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक, ज़ैदा जेम्स और मैंडी मंगरू.

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, टहलिया मैकग्राथ (कप्तान), एशले गार्डनर, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहम.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.